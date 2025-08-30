Vélez goleó a Lanús en Liniers por el Torneo Clausura y, por ahora, es líder de la Zona B

Vélez vs. Lanús: resultado en vivo

Cómo llegaron Vélez y Lanús a este duelo

El Fortín llegó a este encuentro en racha, con tres victorias consecutivas, la última de ellas en su visita a Godoy Cruz. El equipo de Liniers, que se enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores, solo ha perdido uno de los nueve partidos disputados bajo la dirección de Guillermo Barros Schelotto.

A nivel institucional, el club también celebra la renovación de contrato de Elías Gómez hasta fines de 2028.

velez

Por su lado, últimamente Lanús se ha vuelto experto en conseguir resultados en los últimos minutos. Primero, logró un agónico empate ante Central Córdoba en la Copa Sudamericana para luego avanzar por penales. Y en la última fecha del torneo, cuando parecía que se iría con las manos vacías, Rodrigo Castillo rescató un valioso empate contra River con un gol sobre la hora. El equipo de Mauricio Pellegrino llegó a este partido sumando 10 puntos en el campeonato y ganando cuatro de sus últimos cinco partidos.

lanus central cordoba

Formaciones de Vélez y Lanús para este duelo

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez vs. Lanús: datos del partido

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

Estadio: José Amalfitani