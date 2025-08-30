Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado a las 21:30, el Estadio José Amalfitani será el escenario de un enfrentamiento de alto vuelo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025: Vélez Sarsfield recibe a Lanús. Ambos equipos, con destacadas actuaciones en el plano internacional, buscarán prolongar su buen momento en el torneo local.
El "Fortín" atraviesa una racha positiva con tres victorias consecutivas, la más reciente como visitante frente a Godoy Cruz. Desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto, Vélez solo ha sufrido una derrota en nueve partidos, mostrando un rendimiento sólido. El equipo de Liniers, que ya piensa en su cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, intentará mantener el ritmo ganador. La institución también celebra la reciente extensión del contrato del defensor Elías Gómez hasta 2028.
Por su parte, el "Granate" ha demostrado ser un equipo que no se rinde hasta el último minuto. En la Copa Sudamericana, consiguieron un agónico empate ante Central Córdoba para luego avanzar en la tanda de penales. Y en la última fecha del torneo, el delantero Rodrigo Castillo rescató un valioso empate frente a River Plate con un gol sobre la hora.
El equipo de Mauricio Pellegrino ha sumado 10 puntos en el campeonato y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. La única preocupación para el técnico es la posible baja de Marcelino Moreno, quien arrastra una molestia física.
Formaciones de Vélez y Lanús para este duelo
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
