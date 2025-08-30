Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Lanús

El "Fortín" atraviesa una racha positiva con tres victorias consecutivas, la más reciente como visitante frente a Godoy Cruz. Desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto, Vélez solo ha sufrido una derrota en nueve partidos, mostrando un rendimiento sólido. El equipo de Liniers, que ya piensa en su cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, intentará mantener el ritmo ganador. La institución también celebra la reciente extensión del contrato del defensor Elías Gómez hasta 2028.