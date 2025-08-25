Vélez le ganó a Godoy Cruz en Mendoza y se subió a la cima del Clausura
El Fortín se impuso 2-0 con goles de Mateo Mendoza, en contra, y Maher Carrizo de tiro libre. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto alcanzaron a River en lo más alto de la Zona B.
Vélez se llevó un triunfo clave de Mendoza al vencer 2-0 a Godoy Cruz por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Guillermo Barros Schelotto fue práctico, golpeó en los momentos justos y trepó a lo más alto de la Zona B.
La apertura del marcador llegó con un infortunio del defensor Mateo Mendoza, que en su intento por despejar terminó venciendo a su propio arquero. Unos minutos más tarde, Maher Carrizo amplió la ventaja con un tiro libre impecable que liquidó el encuentro.
Con esta victoria, el Fortín suma 11 puntos y se ubica en la cima junto al Millonario, consolidándose como uno de los animadores del certamen. Godoy Cruz, en cambio, quedó con apenas 3 unidades y se hunde en la tabla, ocupando la penúltima posición y quedando cerca de los puestos de descenso por Tabla Anual.
Mateo Mendoza, en contra, abrió el marcador para el Fortín:
Maher Carrizo y un tremendo golazo para el 2-0 de Vélez:
