Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Vélez

El Tomba no logra hacer pie y quedó afuera de la Copa Sudamericana tras caer 1-0 con Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte (3-1 en el global). Perdió los tres partidos que dirigió Walter Ribonetto, tras la salida de Esteban Solari. El Bodeguero ocupa la novena posición en la tabla anual, pero está antepenúltimo en la de los promedios.