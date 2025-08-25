Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
Por la sexta jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025, Godoy Cruz y Vélez jugarán desde las 17 en el estadio Feliciano Gambarte.
El Tomba no logra hacer pie y quedó afuera de la Copa Sudamericana tras caer 1-0 con Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte (3-1 en el global). Perdió los tres partidos que dirigió Walter Ribonetto, tras la salida de Esteban Solari. El Bodeguero ocupa la novena posición en la tabla anual, pero está antepenúltimo en la de los promedios.
El Fortín llega a suelo mendocino lleno de confianza tras derrotar por 2-0 a Fortaleza en el Amalfitani y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de un trabajado triunfo por 2-1 ante Independiente en la última fecha.
Los posibles 11 del encuentro entre Godoy Cruz vs. Vélez
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Moran; Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Leandro Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván o Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Vélez por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
