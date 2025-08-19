Vélez vs. Fortaleza, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo
El Fortín recibe al conjunto brasileño con la obligación de ganar tras el empate sin goles en la ida. Llega motivado después de cortar una mala racha.
El estadio José Amalfitani es el escenario de una noche cargada de expectativa: Vélez enfrenta a Fortaleza desde las 19 por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
La serie quedó completamente abierta tras el 0-0 en Brasil y ahora el equipo argentino buscará hacerse fuerte en casa para sellar su pasaje a los cuartos de final.
Los goles de Vélez vs. Fortaleza
Maher Carrizo puso el 1-0 ante Fortaleza:
El 2-0 de Tomás Galván para Vélez:
Vélez vs. Fortaleza: resultado en vivo
El Fortín viene de conseguir un triunfo vital en el Clausura frente a Independiente, resultado que no solo lo acomodó en la tabla sino que también le dio confianza después de cuatro partidos sin victorias. Ese envión anímico llega en el momento justo, ya que el desafío de eliminar a un rival brasileño siempre supone un examen de jerarquía.
El entrenador Gustavo Barros Schelotto recuperó a Emanuel Mammana y Agustín Bouzat, quienes se entrenaron con normalidad, aunque todavía resta definir si estarán entre los concentrados. Además, el DT sorprendió al revelar que el club negocia la posible incorporación de Manuel Lanzini, quien no tiene lugar en River. “Es una posibilidad que estamos manejando, es un jugador que nos interesa”, aseguró.
Fortaleza, en cambio, atraviesa una crisis prolongada: apenas ganó un partido de los últimos 16 disputados entre todas las competiciones y se hunde en el 19° lugar del Brasileirao. La dura derrota 5-0 ante Botafogo y la posterior caída 2-1 frente a Fluminense reflejan el mal momento del equipo que dirige Renato Paiva, quien además no podrá contar con dos piezas importantes: Matheus Rossetto, expulsado en la ida, y su capitán Benjamín Kuscevic.
Pese a ello, el conjunto brasileño confía en que puede dar el golpe en Liniers, apoyado en la experiencia de varios de sus futbolistas y en la imprevisibilidad de los mano a mano en la Libertadores. El que avance en esta serie tendrá como rival en cuartos al ganador de Peñarol-Racing, otro cruce cargado de historia.
Vélez vs. Fortaleza: formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.
Vélez vs. Fortaleza: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Andrés Rojas (COL).
- VAR: Heider Castro (COL).
- TV: Fox Sports.
