Vélez vs. Fortaleza, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957933454512792054&partner=&hide_thread=false ERROR DE DEYVERSON Y LLEGÓ EL SEGUNDO DE VÉLEZ: Tomás Galván estampó el 2-0 del Fortín vs. Fortaleza por la vuelta de los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mr0xUMne8p — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Vélez vs. Fortaleza: resultado en vivo

El Fortín viene de conseguir un triunfo vital en el Clausura frente a Independiente, resultado que no solo lo acomodó en la tabla sino que también le dio confianza después de cuatro partidos sin victorias. Ese envión anímico llega en el momento justo, ya que el desafío de eliminar a un rival brasileño siempre supone un examen de jerarquía.

El entrenador Gustavo Barros Schelotto recuperó a Emanuel Mammana y Agustín Bouzat, quienes se entrenaron con normalidad, aunque todavía resta definir si estarán entre los concentrados. Además, el DT sorprendió al revelar que el club negocia la posible incorporación de Manuel Lanzini, quien no tiene lugar en River. “Es una posibilidad que estamos manejando, es un jugador que nos interesa”, aseguró.

Fortaleza, en cambio, atraviesa una crisis prolongada: apenas ganó un partido de los últimos 16 disputados entre todas las competiciones y se hunde en el 19° lugar del Brasileirao. La dura derrota 5-0 ante Botafogo y la posterior caída 2-1 frente a Fluminense reflejan el mal momento del equipo que dirige Renato Paiva, quien además no podrá contar con dos piezas importantes: Matheus Rossetto, expulsado en la ida, y su capitán Benjamín Kuscevic.

Pese a ello, el conjunto brasileño confía en que puede dar el golpe en Liniers, apoyado en la experiencia de varios de sus futbolistas y en la imprevisibilidad de los mano a mano en la Libertadores. El que avance en esta serie tendrá como rival en cuartos al ganador de Peñarol-Racing, otro cruce cargado de historia.

Vélez vs. Fortaleza: formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez vs. Fortaleza: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: José Amalfitani.

José Amalfitani. Árbitro: Andrés Rojas (COL).

Andrés Rojas (COL). VAR: Heider Castro (COL).

Heider Castro (COL). TV: Fox Sports.