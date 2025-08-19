Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Fortaleza

El estadio José Amalfitani se prepara para un duelo decisivo. A las 19, Vélez Sarsfield se juega su futuro en la Copa Libertadores 2025 cuando reciba a Fortaleza. La serie de octavos de final está completamente abierta tras el empate sin goles en Brasil, lo que obliga al conjunto argentino a imponerse en su cancha para avanzar a la siguiente ronda.