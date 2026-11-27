Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Desde las 20, el Rojo visita al Fortín por un lugar en las semifinales del torneo doméstico. Todos los detalles del encuentro.
Este sábado a partir de las 20, Vélez será anfitrión de Independiente en el Estadio José Amalfitani por los cuartos de final del Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda llega tras imponerse 2-1 como visitante frente a Argentinos Juniors, mientras que el Fortín sacó boleto a esta instancia luego de dejar en el camino por penales a Belgrano.
Con un doblete de Maximiliano Meza, Independiente se impuso 2-1 sobre Argentinos Juniors en La Paternal y avanzó a los cuartos de final del campeonato. Tras la victoria, el técnico Jadson Viera destacó el presente del grupo: "Estamos ilusionados. Está muy parejo todo. Hay que pensar en el partido que viene y que la ilusión vaya en función de lo que pasó con Argentinos y lo que pase con Vélez".
En tanto, Vélez consiguió su boleto a la siguiente instancia desde los doce pasos frente a Belgrano, último campeón del Torneo Apertura. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario y un dramático 2-2 en el suplementario, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se impuso en la definición por penales gracias a Tomás Marchiori, clave al contener tres de los cuatro remates ejecutados por el Pirata.
Probables formaciones de Vélez vs. Independiente
Vélez: Tomás Marchiori; Elías Gómez, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Joaquín García; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Todos los datos de Vélez vs. Independiente
- Hora: 20:00
- Estadio: José Amalfitani
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Salomé Di Iorio
- Transmisión: TNT Sports
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario