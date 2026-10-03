Vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y se estableció un nuevo récord

El récord absoluto

Aunque los 12,26 millones de dólares representan un nuevo récord para una camiseta de básquet utilizada en un partido y para un objeto de colección relacionado con Jordan, la cifra todavía queda por debajo del récord absoluto para una pieza deportiva utilizada en competencia. Ese lugar continúa en manos de la camiseta que Babe Ruth llevó durante el tercer partido de la Serie Mundial de 1932, vendida por 24,12 millones de dólares en 2024.

Así, casi tres décadas después de aquella última consagración con los Bulls, una de las prendas utilizadas por Jordan durante The Last Dance volvió a demostrar el enorme valor que pueden alcanzar los objetos vinculados con los momentos más emblemáticos de la historia del deporte.