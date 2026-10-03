Vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y se estableció un nuevo récord
La prenda fue utilizada por la leyenda de los Chicago Bulls durante las Finales de la NBA de 1998 y alcanzó una cifra impactante en una subasta.
Una camiseta que Michael Jordan utilizó durante las históricas Finales de la NBA de 1998 fue vendida por 12,26 millones de dólares, en una subasta que volvió a romper los récords vinculados con la leyenda de los Chicago Bulls. La prenda, utilizada durante el tercer partido de aquella serie frente a Utah Jazz, se convirtió en la camiseta de básquet utilizada en un partido más cara jamás vendida en una subasta.
La operación se concretó a través de JOOPITER, la plataforma digital de subastas fundada por Pharrell Williams, y permitió superar ampliamente la marca anterior para una camiseta de Jordan. El récord previo también pertenecía al propio jugador: en 2022, otra camiseta utilizada durante el primer partido de aquellas mismas Finales había sido vendida por 10,091 millones de dólares.
La nueva pieza tiene un valor especial porque pertenece a la temporada conocida como The Last Dance, la última campaña de Jordan con los Chicago Bulls y la que terminó con el sexto campeonato de la NBA de su carrera. La camiseta blanca con el número 23 fue utilizada el 7 de junio de 1998, cuando Chicago derrotó con contundencia a Utah por 96-54 y pasó a liderar la serie 2-1.
Jordan tuvo una actuación destacada aquella noche y terminó con 24 puntos, tres rebotes y dos asistencias. Los Bulls finalmente se impusieron 4-2 en las Finales y conquistaron el sexto anillo de la era Jordan en Chicago. Aquella temporada quedó definitivamente instalada en la memoria deportiva y años después fue retratada en la serie documental The Last Dance.
La camiseta también tiene una característica que la vuelve particularmente atractiva para los coleccionistas. Según la información difundida por JOOPITER, se trata de la única camiseta blanca utilizada por Jordan durante una victoria en las Finales de 1998 que se conoce públicamente, además de conservar el parche correspondiente a aquella serie decisiva.
El récord absoluto
Aunque los 12,26 millones de dólares representan un nuevo récord para una camiseta de básquet utilizada en un partido y para un objeto de colección relacionado con Jordan, la cifra todavía queda por debajo del récord absoluto para una pieza deportiva utilizada en competencia. Ese lugar continúa en manos de la camiseta que Babe Ruth llevó durante el tercer partido de la Serie Mundial de 1932, vendida por 24,12 millones de dólares en 2024.
Así, casi tres décadas después de aquella última consagración con los Bulls, una de las prendas utilizadas por Jordan durante The Last Dance volvió a demostrar el enorme valor que pueden alcanzar los objetos vinculados con los momentos más emblemáticos de la historia del deporte.
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