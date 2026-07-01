A quiénes eligió Telefe para reemplazar a Ian Lucas en la cobertura del Mundial 2026
Tras la imprevista salida del influencer de la cobertura de "Por el mundo" junto a Marley, la producción del canal de las pelotas reaccionó rápido.
La sorpresiva desvinculación de Ian Lucas en plena cobertura del Mundial 2026 obligó a Telefe a reconfigurar sobre la marcha su estrategia para las noches de "Por el mundo", el histórico programa que conduce Marley y que ahora deberá cambiar de compañero en su travesía por Estados Unidos.
El youtuber y ganador de MasterChef Celebrity decidió armar las valijas a mitad del viaje debido a un compromiso laboral en Turquía vinculado a la Fórmula 1, dejando un lugar vacante que el canal debió cubrir de urgencia para no enfriar la pantalla.
La encargada de revelar cómo se rearmará el programa fue la periodista Pía Shaw en el ciclo Sálvese Quien Pueda (SQP) de América TV. Lejos de buscar un único reemplazo definitivo, el canal apostará por un esquema escalonado con dos reconocidas figuras de la casa que le aportarán un fuerte perfil humorístico a las emisiones desde Norteamérica.
Quiénes van a reemplazar a Ian Lucas en Por el Mundo de Telefe
El operativo retorno a la normalidad en las transmisiones mundialistas de Marley se dividirá en dos etapas bien marcadas:
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El debut inmediato de Momi Giardina: La humorista e influencer fue la elegida para saltar a la cancha sin perder tiempo. De hecho, Shaw confirmó que Momi ya se acopló a las grabaciones este mismo martes para interactuar con Marley y despedir al conductor saliente en su última emisión al aire.
El desembarco de Vicky Xipolitakis: Una vez que se complete la primera fase de la transición, la "Griega" viajará para sumarse de forma fija a la delegación oficial. Su incorporación está pensada para cubrir todo el tramo final del certamen y las instancias de eliminación directa más calientes de la Copa del Mundo.
Una salida que ya estaba en los planes de la producción
Aunque la noticia generó fuertes debates y suspicacias en los paneles de espectáculos —donde conductoras como Yanina Latorre tildaron la actitud del youtuber como una "irresponsabilidad"—, desde la producción de Telefe llevaron tranquilidad al asegurar que la partida de Ian Lucas no los tomó por sorpresa.
Según detalló Shaw, el contrato original contemplaba que el joven dejaría el Mundial de manera anticipada por los compromisos comerciales que ya tenía pautados en el Viejo Continente. Con las piezas ya acomodadas en el tablero, Telefe confía en que la frescura de Momi y el desparpajo de Vicky funcionarán como el combustible ideal para sostener el liderazgo del rating en lo que resta de la cita mundialista.
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