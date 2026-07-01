A quiénes eligió Telefe para reemplazar a Ian Lucas en la cobertura del Mundial 2026

Según detalló Shaw, el contrato original contemplaba que el joven dejaría el Mundial de manera anticipada por los compromisos comerciales que ya tenía pautados en el Viejo Continente. Con las piezas ya acomodadas en el tablero, Telefe confía en que la frescura de Momi y el desparpajo de Vicky funcionarán como el combustible ideal para sostener el liderazgo del rating en lo que resta de la cita mundialista.