Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo I, luego de una fase de grupos irregular, pero con un cierre positivo que le permitió asegurar la clasificación. El conjunto africano, que viene de una goleada ante Irak, se apoya en su potencia física y la capacidad goleadora de Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr para intentar dar el golpe en Seattle.