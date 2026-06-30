Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El duelo tendrá lugar en Seattle y lo televisa Dsports. El ganador jugará ante Estados Unidos o Bosnia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles, a las 17 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y define el pase a los octavos de final, donde el ganador se medirá ante el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.
El elenco europeo llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo G, en una zona muy pareja que también integraron Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Debutó con dos empates: 1 a 1 ante el combinado africano y 0 a 0 frente a Irán, aunque cerró la zona con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda que le permitió asegurar la clasificación como líder e invicto.
Por su parte, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo I, luego de una fase de grupos irregular, pero con un cierre positivo que le permitió asegurar la clasificación. El conjunto africano, que viene de una goleada ante Irak, se apoya en su potencia física y la capacidad goleadora de Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr para intentar dar el golpe en Seattle.
Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Horario y televisación
- Hora: 17:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Lumen Field de Seattle
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