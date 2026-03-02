Video: duro accidente y abandono para Mick Schumacher en su estreno en IndyCar

El abrupto final representó un golpe anímico para el piloto alemán, que apostó fuerte a la IndyCar tras su salida de la Fórmula 1 en 2022. El debut, que había generado ilusión por tratarse de una nueva etapa en su trayectoria, quedó marcado por la frustración. Ahora deberá esperar a la próxima fecha para intentar completar su primera carrera en la categoría y comenzar a escribir su propia historia en el exigente campeonato estadounidense.