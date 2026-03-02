Video: duro accidente y abandono para Mick Schumacher en su estreno en IndyCar
El piloto alemán quedó involucrado en un choque múltiple en San Petersburgo y debió retirarse en la primera vuelta, en un debut que terminó antes de lo esperado.
El inicio de la temporada de la IndyCar Series tuvo un episodio inesperado con el accidente de Mick Schumacher en su primera presentación en la categoría. El alemán, que había despertado gran expectativa por su desembarco en el automovilismo estadounidense, no logró completar siquiera la primera vuelta del Gran Premio disputado en el circuito callejero de San Petersburgo.
Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, había largado desde el puesto 21 y buscaba avanzar en un trazado exigente. Sin embargo, al llegar a la curva 4 se encontró con un incidente que se produjo delante suyo: los autos de Sting Ray Robb y Santino Ferrucci se tocaron en plena frenada y quedaron atravesados en la pista, bloqueando prácticamente el paso.
Sin margen para esquivar el obstáculo, el alemán impactó y terminó montado sobre la parte trasera del monoplaza de Ferrucci. El golpe lo dejó automáticamente fuera de competencia y provocó la primera neutralización de la temporada. Así, la carrera concluyó para él antes de poder acomodarse en el pelotón y comenzar a desarrollar su estrategia.
Tras el accidente, Schumacher fue trasladado al centro médico del circuito para someterse a los controles de rutina. Según informaron los organizadores, no sufrió lesiones de gravedad, lo que llevó tranquilidad a su equipo y a los fanáticos. En tanto, Robb, señalado como responsable del contacto inicial, recibió una penalización de 30 segundos, aunque pudo continuar en carrera.
El abrupto final representó un golpe anímico para el piloto alemán, que apostó fuerte a la IndyCar tras su salida de la Fórmula 1 en 2022. El debut, que había generado ilusión por tratarse de una nueva etapa en su trayectoria, quedó marcado por la frustración. Ahora deberá esperar a la próxima fecha para intentar completar su primera carrera en la categoría y comenzar a escribir su propia historia en el exigente campeonato estadounidense.
