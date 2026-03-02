Estudiantes vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado, el Fortín llega con confianza y una racha que alimenta la ilusión en Liniers. La calle Derrota sigue sin conocerse en Liniers. Sin goles pero con el reconocimiento de propios y extraños tras la igualdad ante Riestra, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen en Álvaro Montero una garantía y en un colectivo agresivo y vertical motivos para ilusionarse con estar en la pelea. Esa solidez defensiva y el dinamismo en ataque explican su posición de privilegio.