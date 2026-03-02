Estudiantes vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
En La Plata, dos equipos invictos ponen en juego el liderazgo de la Zona A en un cruce que promete intensidad y que puede marcar tendencia.
Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield protagonizarán este lunes, desde las 19.15, uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El escenario será el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, donde ambos conjuntos, líderes e invictos en la Zona A, buscarán estirar su buen momento y consolidarse como firmes candidatos al título.
En el Pincha, el triunfo frente a Newell’s en Rosario marcó el inicio del ciclo de Alexander “Cacique” Medina con una señal positiva. Se cerró una puerta y se abrió otra en 1 y 57. El triunfo -de menos a más- contra Newell’s en Rosario supuso un inicio con el pie derecho para el Cacique, que tendrá el reto de ocupar el lugar de una institución como Eduardo Domínguez y de gestionar la valiosa herencia recibida.
El desafío es sostener esa línea ascendente y potenciar un plantel que viene mostrando carácter. En el armado del equipo también aparece la necesidad de cubrir ausencias sensibles. El sondeo por Alan Rodríguez apunta a paliar la dura baja de Cristian Medina, figura en su único año en el club. Estudiantes pretende mantener el equilibrio que lo llevó a la cima, con una estructura sólida y variantes en ataque que le permitan resolver partidos cerrados.
Del otro lado, el Fortín llega con confianza y una racha que alimenta la ilusión en Liniers. La calle Derrota sigue sin conocerse en Liniers. Sin goles pero con el reconocimiento de propios y extraños tras la igualdad ante Riestra, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen en Álvaro Montero una garantía y en un colectivo agresivo y vertical motivos para ilusionarse con estar en la pelea. Esa solidez defensiva y el dinamismo en ataque explican su posición de privilegio.
Sin embargo, la visita también debe lidiar con ausencias importantes. La baja del goleador Matías Pellegrini, sumada a la del creativo Diego Valdés, obliga a reconfigurar un frente ofensivo que genera situaciones pero no siempre logra capitalizarlas. El choque en La Plata aparece como una prueba de carácter para dos equipos que no solo defienden la punta, sino que buscan enviar un mensaje claro al resto: están listos para pelear hasta el final.
Estudiantes vs. Vélez: probables formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alexander Medina.
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Estudiantes vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports.
