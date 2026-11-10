"Tiene una enfermedad incurable": la confesión sobre Musiala que sacudió al Bayern Munich

A partir de entonces, inició un plan de entrenamiento específico y ajustó su medicación. Según había explicado Vincent Kompany, una modificación en el tratamiento provocó algunos efectos secundarios durante la preparación del Bayern. "Ha cambiado algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios. Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente", había señalado el entrenador.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del club, remarcó que la institución conocía el cuadro desde la temporada anterior: "Lo sabemos desde toda la temporada pasada y hemos trabajado con ello. Para nosotros se ha convertido en algo cotidiano".

A las dificultades vinculadas con su salud se sumó una lesión muscular que lo mantiene fuera de las canchas desde octubre. En lo que va de la temporada, Musiala apenas disputó cuatro encuentros, dos como titular, y convirtió dos goles.