"Tiene una enfermedad incurable": la confesión sobre Musiala que sacudió al Bayern Munich
El presidente honorario del club alemán habló sobre la enfermedad neurológica que padece el futbolista y planteó dudas sobre su futuro rendimiento.
El presente de Jamal Musiala genera preocupación en el Bayern Munich. Mientras continúa recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales, Uli Hoeness, presidente honorario de la institución, se refirió a su problema de salud y puso en duda que pueda volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del equipo.
En una entrevista con el canal BR24, el histórico dirigente describió el panorama del futbolista de 23 años como un dilema para el club. Musiala sufre crisis de ausencia transitorias, una afección neurológica que él mismo confirmó después de protagonizar dos episodios de desvanecimiento durante la pretemporada.
"Con Musiala, la situación es completamente diferente. Nos enfrentamos a un dilema. Tiene una enfermedad incurable, pero se puede controlar, hasta cierto punto, con medicamentos", sostuvo Hoeness. El dirigente también dejó planteado un interrogante sobre la capacidad del alemán para recuperar su mejor versión: "¿Volverá alguna vez a alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes?".
Además, hizo referencia a la situación contractual del jugador y a las dificultades que podría afrontar el Bayern si su rendimiento no vuelve a ser el esperado. "Sigue cobrando su sueldo, por supuesto. Pero imagínense si el Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: 'Lo que es capaz de ofrecer ahora ya no se corresponde con lo estipulado en el contrato'", agregó.
Los problemas de salud y las lesiones de Musiala
El futbolista alemán sufrió dos desvanecimientos en agosto. El primero ocurrió el día 15, durante un amistoso frente al Leipzig, mientras que tres días después volvió a atravesar una situación similar en el encuentro contra Heidenheim. Luego de esos episodios, el propio Musiala explicó el diagnóstico que había recibido: "Me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica".
A partir de entonces, inició un plan de entrenamiento específico y ajustó su medicación. Según había explicado Vincent Kompany, una modificación en el tratamiento provocó algunos efectos secundarios durante la preparación del Bayern. "Ha cambiado algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios. Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente", había señalado el entrenador.
Por su parte, Max Eberl, director deportivo del club, remarcó que la institución conocía el cuadro desde la temporada anterior: "Lo sabemos desde toda la temporada pasada y hemos trabajado con ello. Para nosotros se ha convertido en algo cotidiano".
A las dificultades vinculadas con su salud se sumó una lesión muscular que lo mantiene fuera de las canchas desde octubre. En lo que va de la temporada, Musiala apenas disputó cuatro encuentros, dos como titular, y convirtió dos goles.
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