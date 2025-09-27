Video: el gol de cabeza de Enzo Fernández en el partido entre Chelsea y Brighton

enzo fernandez

El festejo de Enzo fue efusivo: se dirigió hacia la tribuna donde se ubican los hinchas locales y dedicó el tanto con un gesto de orgullo, consciente de que su protagonismo en la Premier crece semana tras semana. En Inglaterra, la prensa deportiva no tardó en resaltar su aporte, destacando que se trata de uno de los mediocampistas más completos de la liga.

Chelsea, que necesitaba una victoria para seguir prendido en la parte alta de la tabla, encontró en Fernández a su líder silencioso, un futbolista que combina calidad técnica con carácter competitivo. Cada vez más asentado, el campeón del mundo demuestra que su llegada desde el Benfica no fue una apuesta, sino una inversión que le está devolviendo al club seguridad.

¡GOL DE ENZO FERNÁNDEZ! El campeón del mundo conectó el cabezazo y marcó el 1-0 del Chelsea ante Brighton.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025