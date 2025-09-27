Video: el gol de cabeza de Enzo Fernández en el partido entre Chelsea y Brighton
El mediocampista argentino fue determinante en Stamford Bridge con una aparición ofensiva que abrió el marcador en un duelo clave de Premier League.
El paso de Enzo Fernández por el Chelsea continúa sumando capítulos destacados en la Premier League de Inglaterra y este fin de semana volvió a ser protagonista con un aporte decisivo frente al Brighton.
El volante surgido en River, que ya se consolidó como una pieza fundamental en el mediocampo londinense, rompió la paridad en Stamford Bridge con un gol de cabeza que levantó a todo el estadio y confirmó su gran presente en lo que va del arranque de la temporada.
El tanto llegó a los 27 minutos del primer tiempo, en una jugada colectiva que reflejó el poder ofensivo del equipo dirigido por Enzo Maresca. El ecuatoriano Moisés Caicedo tomó la pelota en la mitad de la cancha y, con un pase filtrado al vacío, habilitó a Reece James.
El capitán de los Blues llegó con determinación hasta la línea de fondo por el sector derecho y lanzó un centro perfecto al segundo palo. Allí apareció Fernández, sin marca y con gran olfato goleador, para conectar un cabezazo limpio que dejó sin chances al arquero rival y significó el 1-0 parcial.
El festejo de Enzo fue efusivo: se dirigió hacia la tribuna donde se ubican los hinchas locales y dedicó el tanto con un gesto de orgullo, consciente de que su protagonismo en la Premier crece semana tras semana. En Inglaterra, la prensa deportiva no tardó en resaltar su aporte, destacando que se trata de uno de los mediocampistas más completos de la liga.
Chelsea, que necesitaba una victoria para seguir prendido en la parte alta de la tabla, encontró en Fernández a su líder silencioso, un futbolista que combina calidad técnica con carácter competitivo. Cada vez más asentado, el campeón del mundo demuestra que su llegada desde el Benfica no fue una apuesta, sino una inversión que le está devolviendo al club seguridad.
