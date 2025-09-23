Con Garnacho, Enzo Fernández y gol de Buonanotte, Chelsea evitó el papelón y avanzó en la Carabao Cup

El debut soñado de Facundo Buonanotte en Chelsea

La reacción llegó en el complemento. Apenas a los tres minutos, Tyrique George igualó el partido con una definición precisa. Y casi de inmediato, Facundo Buonanotte apareció para sellar el 2-1 definitivo, marcando en su estreno oficial con la camiseta del Chelsea. El exfutbolista de Rosario Central vivió una jornada soñada y fue la gran figura de la noche. Además, se trata de una buena noticia para un jugador que busca volver a ser considerado en la Selección Argentina a base de buenos rendimientos.