Con Garnacho, Enzo Fernández y gol de Buonanotte, Chelsea evitó el papelón y avanzó en la Carabao Cup
El equipo de Londres superó 2-1 al Lincoln City y pasó a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Buonanotte debutó con gol y Enzo cometió un error clave.
Chelsea sufrió más de lo esperado pero logró avanzar en la Carabao Cup tras vencer 2-1 al Lincoln City, equipo de la tercera división inglesa. Con la presencia de Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, la gran noticia fue el debut con gol de Facundo Buonanotte, quien dio vuelta un partido que arrancó cuesta arriba para los Blues.
El equipo inglés hizo los deberes y consiguió la clasificación a la cuarta ronda de la Carabao Cup tras imponerse sobre Lincoln City, un modesto equipo de la tercera división del fútbol inglés. El partido, disputado en Londres, tuvo como protagonistas a tres argentinos.
Error de Enzo Fernández y gol de Lincoln City
La primera parte fue complicada para los Blues. Un error en salida de Enzo Fernández derivó en el gol de Lincoln, que sorprendió al público y se marchó al descanso con ventaja en el marcador. El equipo londinense, con Garnacho entre los titulares, no encontraba claridad para quebrar la resistencia de su rival.
El debut soñado de Facundo Buonanotte en Chelsea
La reacción llegó en el complemento. Apenas a los tres minutos, Tyrique George igualó el partido con una definición precisa. Y casi de inmediato, Facundo Buonanotte apareció para sellar el 2-1 definitivo, marcando en su estreno oficial con la camiseta del Chelsea. El exfutbolista de Rosario Central vivió una jornada soñada y fue la gran figura de la noche. Además, se trata de una buena noticia para un jugador que busca volver a ser considerado en la Selección Argentina a base de buenos rendimientos.
Chelsea, a la espera de rival
Con el triunfo, Chelsea se metió en la cuarta ronda de la Carabao Cup y espera conocer a su próximo rival, que se definirá en el sorteo de los próximos días. El conjunto londinense sigue en carrera y mantiene viva la ilusión de volver a conquistar un título en el fútbol inglés.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario