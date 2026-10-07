Video: el inesperado intercambio entre la Sole y Agustín Giay en la despedida de Messi
Después de cantar “Brindis” para Lionel Messi en el Monumental, Soledad Pastorutti protagonizó una escena inesperada con el lateral de la Selección Argentina.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó imágenes que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas. El homenaje en el Monumental tuvo momentos cargados de emoción, pero también algunas situaciones más distendidas que ocurrieron lejos del centro de la escena. Una de ellas tuvo como protagonistas a Soledad Pastorutti y a Agustín Giay.
La cantante había sido una de las figuras elegidas para participar del homenaje al capitán argentino. Frente a un estadio Monumental colmado, interpretó “Brindis”, una canción especialmente significativa dentro de su repertorio y que acompañó uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Una vez terminada su presentación, la artista permaneció sobre el césped junto a los integrantes del plantel para acompañar el cierre de la noche. Fue en ese momento cuando ocurrió una situación que no pasó inadvertida entre quienes estaban cerca.
Agustín Giay le hizo una propuesta inesperada a la Sole
Agustín Giay, lateral de la Selección Argentina y futbolista de Palmeiras, se acercó a Soledad Pastorutti con una propuesta muy vinculada a una tradicional costumbre del fútbol: intercambiar prendas como recuerdo de una jornada especial.
El jugador le ofreció a la cantante su camperón de la Selección Argentina. A cambio, le pidió el característico poncho celeste y blanco que la artista había utilizado durante su actuación en el Monumental. Pastorutti aceptó la propuesta y ambos concretaron el particular trueque.
De esta manera, la cantante terminó utilizando el abrigo que había llevado Giay durante la jornada, mientras que el futbolista se quedó con el poncho que había acompañado la interpretación de “Brindis”. La escena generó algunas risas entre los futbolistas que se encontraban alrededor y se convirtió en uno de los recuerdos más curiosos de una noche que estuvo marcada principalmente por la emoción.
El otro regalo que recibió la Sole Pastorutti
Según trascendió después del partido, Lionel Messi también tuvo un gesto especial con Soledad Pastorutti. El capitán argentino le regaló las tarjetas amarilla y roja del árbitro chileno Fernando Véjar, quien previamente se las había entregado al propio Messi como recuerdo de su último partido con la Selección.
Así, la cantante terminó la jornada con varios objetos cargados de valor simbólico. La noche comenzó con su presentación musical y terminó con un intercambio de prendas con un jugador de la Selección, además del particular regalo que recibió de Messi. Un conjunto de recuerdos que difícilmente Pastorutti pueda olvidar.
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