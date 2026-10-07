Video: el inesperado intercambio entre la Sole y Agustín Giay en la despedida de Messi

De esta manera, la cantante terminó utilizando el abrigo que había llevado Giay durante la jornada, mientras que el futbolista se quedó con el poncho que había acompañado la interpretación de “Brindis”. La escena generó algunas risas entre los futbolistas que se encontraban alrededor y se convirtió en uno de los recuerdos más curiosos de una noche que estuvo marcada principalmente por la emoción.

El otro regalo que recibió la Sole Pastorutti

Según trascendió después del partido, Lionel Messi también tuvo un gesto especial con Soledad Pastorutti. El capitán argentino le regaló las tarjetas amarilla y roja del árbitro chileno Fernando Véjar, quien previamente se las había entregado al propio Messi como recuerdo de su último partido con la Selección.

Así, la cantante terminó la jornada con varios objetos cargados de valor simbólico. La noche comenzó con su presentación musical y terminó con un intercambio de prendas con un jugador de la Selección, además del particular regalo que recibió de Messi. Un conjunto de recuerdos que difícilmente Pastorutti pueda olvidar.