Video: exfigura de la NBA protagonizó escándalo en la liga de Puerto Rico

La tensión en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón llegó a su punto más alto cuando Cousins, ya fuera del juego y acompañado por seguridad, intentó soltarse para encararse con un grupo de espectadores que lo insultaban y le arrojaban objetos desde la tribuna.

El ambiente se volvió caótico, con roces físicos entre el basquetbolista y algunos asistentes, lo que provocó la expulsión de varios fanáticos y puso a la Baloncesto Superior Nacional (BSN) bajo el foco mediático, mientras se analiza si el jugador recibirá una sanción que podría extenderse a varios partidos.

DeMarcus Cousins

El conflicto comenzó en los instantes finales del duelo entre Mets y Vaqueros —que terminó 101-91 a favor de los locales— cuando el ex NBA reclamó airadamente una falta no cobrada al italiano Danilo Gallinari. La frustración de Cousins aumentó tras la jugada no sancionada, lo que lo llevó a encararse con un grupo de seguidores ubicados en la primera fila, quienes le respondían con gestos provocadores.

El pivote contestó con un gesto obsceno tocándose la zona genital y con una amenaza de puño, incluso llegando a tener contacto físico con uno de ellos. Por esta conducta recibió dos faltas técnicas y fue expulsado automáticamente cuando quedaban 1:59 minutos del último cuarto.

Mientras Cousins se retiraba a los vestuarios, la tensión en la tribuna escaló. Tal como muestran las imágenes, los fanáticos de Vaqueros siguieron con insultos y provocaciones, y el jugador respondió con más gestos ofensivos.

La situación empeoró cuando desde las gradas le arrojaron cervezas y botellas de agua. En ese trayecto, el ex Sacramento Kings y Golden State Warriors intentó liberarse del personal de seguridad para encararse con los espectadores. Esto obligó a la organización a intervenir y expulsar a varios de los espectadores implicados.

El rendimiento de DeMarcus Cousins en el partido quedó opacado por el escándalo. El veterano terminó el juego con 11 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, estadísticas que pasaron a un segundo plano ante la gravedad del incidente. El episodio expuso las irregularidades que han acompañado la carrera del jugador, tres veces All-Star y campeón olímpico con Estados Unidos en Río 2016. Hasta el momento, la BSN no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.