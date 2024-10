Video: Franco Colapinto esquivó a un periodista que lo criticó y se hizo viral

Sin embargo, el joven de 21 años, con una sonrisa incómoda, continuó su camino y aceleró el paso al notar la presencia del periodista. “Hola, me llamo Martin Brundle, de Sky. No nos conocemos. ¿Podemos charlar?”, intentó Brundle. Pero su solicitud fue respondida con un gesto que indicaba que prefería no detenerse. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, comentó.

Cabe mencionar que, en el momento del incidente, Colapinto se dirigía rápidamente hacia el lugar donde se realiza el himno nacional, una ceremonia crucial que reúne a todos los pilotos en la pista. La puntualidad es esencial en estos momentos, ya que llegar tarde puede conllevar sanciones. Por lo tanto, muchos entendieron que su rapidez no solo se debía a la tensión del momento, sino también al protocolo.

El desaire de Franco Colapinto a Martin Brundle que es viral

Este comportamiento no es casual, ya que tiene un trasfondo relacionado con las críticas que recibió de Brundle en el pasado. Antes del debut del argentino en F1, el comentarista había expresado su escepticismo sobre las habilidades de Colapinto.

“La Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento. Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar: ‘wow, cuidado, va a ser algo especial’”, había afirmado en un podcast. Estas palabras fueron recordadas por muchos fanáticos tras el desplante, que lo vieron como una forma de expresar su descontento.

martin bundle colapinto.mp4

La feroz crítica de Martin Brundle a Checo Pérez: ¿Franco no olvida?

Además, Brundle tuvo problemas similares con otros pilotos, incluido el mexicano Sergio "Checo" Pérez, un amigo cercano de Colapinto. Este había cuestionado el rendimiento de "Checo" en la temporada, sugiriendo que su lugar en la parrilla se debía más a su nacionalidad y al patrocinio de Red Bull que a su habilidad como piloto.

Martin Brundle es una figura reconocida en la historia de la Fórmula 1, habiendo competido en 158 Grandes Premios y subido al podio en 9 ocasiones, aunque nunca ganó una carrera. Desde su retiro en 1996, ha trabajado como comentarista y cronista, pero su forma de expresar opiniones sobre los pilotos actuales ha generado controversia en diversas ocasiones.