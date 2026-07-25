Momo Benavides y un contundente mensaje en la Velada del Año 6: "Argentina es el país menos racista"
En su debut como comentarista en el evento de Ibai Llanos, Momo rechazó las acusaciones de racismo y habló de Malvinas, que son argentinas.
Gerónimo Momo Benavides debutó como comentarista en la Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. Aunque se trató de su primera experiencia en ese rol frente a millones de espectadores, lo que terminó acaparando la atención fue el mensaje que decidió dedicarle al público español.
El mensaje de Momo Benavides en la Velada del Año 6
Considerado uno de los espectáculos de streaming más importantes del mundo, el evento reúne a creadores de contenido de distintos países para protagonizar combates de boxeo y también incluye shows musicales e invitados internacionales, lo que le permite convocar a millones de espectadores en cada edición.
En ese marco, Momo aprovechó su participación para felicitar a España y, al mismo tiempo, responder a las críticas que, según señaló, existen hacia los argentinos. Antes de finalizar su intervención, además, dejó una frase vinculada a la soberanía de las Islas Malvinas que generó una inmediata repercusión.
"Te tengo que felicitar a vos y a todos los españoles por la copa que consiguieron y también dejarles un mensaje que no quería dejar de dar. Sé que en este momento contra Argentina hay como una campaña de que somos racistas y quiero que sepan que Argentina es el país menos racista del mundo", comenzó indicando.
A continuación, el creador de contenido destacó que el país siempre recibió a personas de distintas nacionalidades y remarcó que quienes llegan cuentan con los mismos derechos que los argentinos: "Le abrimos las puertas a un montón de personas que lo han necesitado sin importar fronteras, sin importar nacionalidades. De hecho, muchos españoles han ido a Argentina. Ellos tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Pueden ir a los hospitales, pueden estudiar".
Luego, reforzó esa idea y aseguró que la Argentina continuará manteniendo esa política de puertas abiertas para quienes lo necesiten: "Y espero que nunca lo necesiten, pero si alguna vez lo necesitan, Argentina va a seguir con las puertas abiertas para todos los españoles que lo necesitan. Conózcanos, sepan que somos buena gente, somos honestos. Tenemos nuestras cositas, realmente somos muy fanáticos del fútbol".
Finalmente, cerró su mensaje con una referencia a la derrota deportiva y una contundente frase sobre las Islas Malvinas: "Nos tocó perder esta vez, pero no quería dejar de decirlos. Y, por último, las Malvinas son argentinas y se escriben en español".
Las declaraciones no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el fragmento de la transmisión y debatieron sobre el mensaje del creador de contenido platense, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.
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