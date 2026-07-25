Momo Benavides y un contundente mensaje en la Velada del Año 6: "Argentina es el país menos racista"

A continuación, el creador de contenido destacó que el país siempre recibió a personas de distintas nacionalidades y remarcó que quienes llegan cuentan con los mismos derechos que los argentinos: "Le abrimos las puertas a un montón de personas que lo han necesitado sin importar fronteras, sin importar nacionalidades. De hecho, muchos españoles han ido a Argentina. Ellos tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Pueden ir a los hospitales, pueden estudiar".

Luego, reforzó esa idea y aseguró que la Argentina continuará manteniendo esa política de puertas abiertas para quienes lo necesiten: "Y espero que nunca lo necesiten, pero si alguna vez lo necesitan, Argentina va a seguir con las puertas abiertas para todos los españoles que lo necesitan. Conózcanos, sepan que somos buena gente, somos honestos. Tenemos nuestras cositas, realmente somos muy fanáticos del fútbol".

Finalmente, cerró su mensaje con una referencia a la derrota deportiva y una contundente frase sobre las Islas Malvinas: "Nos tocó perder esta vez, pero no quería dejar de decirlos. Y, por último, las Malvinas son argentinas y se escriben en español".

Las declaraciones no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el fragmento de la transmisión y debatieron sobre el mensaje del creador de contenido platense, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.