El Gobierno avaló la Resolución N.º 31/2022 y "Las Islas Malvinas son argentinas" debe estar en los colectivos

El control de la CNRT en los colectivos del AMBA

A través del documento publicado recientemente, las autoridades pertinentes aclararon que "en ningún momento se modificó ni se puso en duda" la aplicación de la Resolución N.º 31/2022. De esta forma, el ente regulador busca despejar cualquier tipo de especulación mediática sobre el presunto retiro de la cartelería en el Área Metropolitana de Buenos Aires.