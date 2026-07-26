El Gobierno avaló la Resolución N.º 31/2022 y "Las Islas Malvinas son argentinas" debe estar en los colectivos
La CNRT confirmó que la frase sobre las Islas Malvinas debe exhibirse obligatoriamente en colectivos y trenes. La medida busca reafirmar la soberanía.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte emitió un comunicado oficial para recordar que sigue vigente la obligatoriedad de exhibir la leyenda sobre las Islas Malvinas en el transporte público. La normativa abarca a todos los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, garantizando que el mensaje soberano esté permanentemente visible.
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El control de la CNRT en los colectivos del AMBA
A través del documento publicado recientemente, las autoridades pertinentes aclararon que "en ningún momento se modificó ni se puso en duda" la aplicación de la Resolución N.º 31/2022. De esta forma, el ente regulador busca despejar cualquier tipo de especulación mediática sobre el presunto retiro de la cartelería en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Todas las empresas prestatarias de servicios ferroviarios y de transporte automotor de pasajeros tienen el deber ineludible de garantizar que sus unidades dispongan de un espacio claramente visible y destacado para la inscripción "Las Islas Malvinas son argentinas".
La presencia de esta leyenda en las distintas unidades se considera una política pública de vital importancia, orientada íntegramente a reafirmar el carácter nacional de las islas y promover el ejercicio constante de la soberanía argentina en un ámbito cotidiano y masivo para la población.
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