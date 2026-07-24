Desde el Gobierno niegan haber ordenado la eliminación de carteles sobre Malvinas en el transporte público

Publicación de la Oficina de Respuesta Oficial.

“No existe ninguna orden del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos”, afirmaron desde ese organismo digital. “La Ley 27.023, que establece la obligatoriedad para todos los medios de transporte público de llevar inscripta una leyenda sobre Malvinas, sigue vigente y el reclamo soberano por ellas es irrenunciable. Literalmente nada cambió”, afirman.

Y completan: “La operación falsa fue replicada por decenas de medios como si fuera un hecho consumado, sin haber chequeado en absoluto que se trata de un invento de un trastornado con peligrosos delirios sobre el Gobierno”.

La respuesta y preocupación del Pollo Sobrero

Conocida esa respuesta del oficialismo, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, expresó su “preocupación y repudio” luego de que se conocieran las versiones relacionadas al retiro de carteles.

“Ahora el gobierno dice que no van a sacar nada. Tomamos nota, pero no confiamos en un gobierno que acumula gestos de desmalvinización, mira con simpatía a Margaret Thatcher, permite que los ingleses avancen sobre el petróleo de las islas y cuestiona hasta la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección”, agregó el dirigente gremial.

Finalmente, señala que “si recularon por la masividad del rechazo, mejor. Si vuelven a intentarlo, nos van a encontrar enfrente. En el Sarmiento y en toda la Argentina, las Malvinas no se tocan”, subrayó Sobrero en redes sociales.