Desde el Gobierno niegan haber ordenado la eliminación de carteles sobre Malvinas en el transporte público
Solo la Oficina de Respuesta Oficial se expresó digitalmente al afirmar que la versión es “falsa” y que se trata de una “operación” gestada desde la oposición.
Como ya se informó, choferes de diferentes líneas de colectivos denunciaron que empresas de transporte y el Gobierno acordaron retirar de las unidades las calcomanías y carteles con la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas", desatando una fuerte polémica debido a que la exhibición de la insignia está regulada por ley.
En efecto, la Ley 27.023, promulgada el 15 de diciembre de 2014, obliga a todos los medios de transporte público de pasajeros (colectivos urbanos, trenes, aeronaves y embarcaciones de bandera nacional que presten servicios dentro o fuera del país) a exhibir en un espacio visible y destacado la mencionada leyenda.
Pero los choferes aseguraron que la remoción de las insignias no solo se lleva a cabo en los colectivos sino también en formaciones de trenes, específicamente luego del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra, donde los jugadores lucieron una bandera que rezaba “Las Malvinas son argentinas”.
La respuesta del Gobierno ante la denuncia de los choferes
En las últimas horas, desde el Gobierno negaron que hubieran dado la orden o acordado con las empresas de transporte el retiro de los carteles, asegurando que la versión es “falsa” y que “literalmente nada cambió” con respecto a la normativa vigente.
Hasta el momento, ningún funcionario ni la Secretaría de Transporte de la Nación se pronunció sobre la presunta orden oficial; solo la Oficina de Respuesta Oficial aseguró en la red social X que “no existe ninguna orden del Gobierno Nacional” relacionada a la eliminación de los carteles alusivos a la soberanía argentina sobre las Malvinas.
“No existe ninguna orden del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos”, afirmaron desde ese organismo digital. “La Ley 27.023, que establece la obligatoriedad para todos los medios de transporte público de llevar inscripta una leyenda sobre Malvinas, sigue vigente y el reclamo soberano por ellas es irrenunciable. Literalmente nada cambió”, afirman.
Y completan: “La operación falsa fue replicada por decenas de medios como si fuera un hecho consumado, sin haber chequeado en absoluto que se trata de un invento de un trastornado con peligrosos delirios sobre el Gobierno”.
La respuesta y preocupación del Pollo Sobrero
Conocida esa respuesta del oficialismo, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, expresó su “preocupación y repudio” luego de que se conocieran las versiones relacionadas al retiro de carteles.
“Ahora el gobierno dice que no van a sacar nada. Tomamos nota, pero no confiamos en un gobierno que acumula gestos de desmalvinización, mira con simpatía a Margaret Thatcher, permite que los ingleses avancen sobre el petróleo de las islas y cuestiona hasta la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección”, agregó el dirigente gremial.
Finalmente, señala que “si recularon por la masividad del rechazo, mejor. Si vuelven a intentarlo, nos van a encontrar enfrente. En el Sarmiento y en toda la Argentina, las Malvinas no se tocan”, subrayó Sobrero en redes sociales.
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