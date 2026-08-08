VIDEO: La entrevista en la que Lionel Messi lloró por las palabras de su papá

"Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también, sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía. Los dos hacíamos que estábamos bien, pero estábamos mal", detalló el delantero. El inolvidable momento cerró resaltando el pilar incondicional que representó su padre para el futuro de su carrera: "Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos. Y yo quise seguir y él se quedó conmigo".