VIDEO: La entrevista en la que Lionel Messi lloró por las palabras de su papá
Tras la triste muerte de Jorge Messi, se viralizó un viejo y emotivo video donde Lionel Messi rompió en llanto al escuchar un tierno mensaje de su padre.
El inmenso dolor por el fallecimiento de Jorge reavivó innumerables recuerdos emotivos. En las redes sociales volvió a circular una vieja entrevista del año 2007, donde un joven Lionel Messi no pudo contener sus propias lágrimas al escuchar un sentido video con un mensaje grabado que le había dejado su padre desde Rosario.
El emotivo video de Jorge Messi y sus tiernas palabras
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En aquel momento, el astro argentino tenía apenas 20 años y comenzaba a dar sus primeros grandes pasos en el Barcelona. Durante una visita a su ciudad natal, participó del programa televisivo local Fútbol y algo más, donde la producción lo sorprendió en vivo con unas palabras verdaderamente especiales.
"Sobre esos momentos no tan buenos, siempre salimos reforzados. Por encima de ser un buen jugador de fútbol, sos una excelente persona", le expresaba su padre con evidente orgullo frente a la cámara. En su alocución, remarcó cómo el joven afrontaba las dificultades con una sonrisa para ayudar a toda la familia. "Te queremos, te amamos y ojalá nunca cambies", concluyó el sentido mensaje.
Las lágrimas y los recuerdos de Lionel Messi
Al escuchar la grabación, el talentoso futbolista se quebró emocionalmente y recordó la durísima etapa que ambos compartieron solos en Europa intentando cumplir su anhelado sueño deportivo. "Con los dos vivimos muchas cosas feas", confesó con profunda sinceridad ante el conductor.
"Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también, sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía. Los dos hacíamos que estábamos bien, pero estábamos mal", detalló el delantero. El inolvidable momento cerró resaltando el pilar incondicional que representó su padre para el futuro de su carrera: "Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos. Y yo quise seguir y él se quedó conmigo".
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