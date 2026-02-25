Qué dijo Hernán Crespo sobre la chance de reemplazar a Marcelo Gallardo en River
El entrenador habló sobre los rumores que lo vinculan como sucesor del Muñeco en el Millonario, mientras Eduardo Coudet aparece como principal candidato.
Hernán Crespo fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo en River y respondió a los rumores que lo acercan al club. El actual entrenador de San Pablo dejó en claro su postura mientras la dirigencia avanza por Eduardo Coudet.
“Todo el mundo sabe de mi historia con River. Para mí es un gigante del fútbol mundial. Es un elogio para mí y para mi trabajo que se me relacione con River”, expresó el DT en la previa del partido entre San Pablo y Coritiba por el Brasileirão. Sin embargo, luego fue contundente respecto de su presente: “Yo estoy en el San Pablo y es un placer trabajar aquí. Estoy enfocado en el Brasileirão y la oportunidad que tenemos en el Paulistão”. De esta manera, buscó desactivar las versiones que lo posicionaban como posible reemplazante del Muñeco.
Crespo tiene contrato con el Tricolor hasta diciembre y, pese a un arranque irregular, su equipo logró mejorar el rendimiento y pelea tanto en el torneo de primera división como en el campeonato estadual. Cabe recordar que hace algunos meses, en diálogo con ESPN, el entrenador había manifestado: “El único lugar en Argentina donde me gustaría dirigir es River, pero siempre respetando a Marcelo Gallardo. Por mi pasado es normal tener ese anhelo”.
Eduardo Coudet, el principal candidato para suceder a Marcelo Gallardo en River
Mientras tanto, Eduardo “Chacho” Coudet aparece como el principal apuntado por la dirigencia de River para iniciar un nuevo ciclo. El entrenador tendría un acuerdo de palabra, aunque restan pasos formales para oficializar su llegada.
El DT tiene contrato vigente con Alavés hasta mediados de año y se evalúan mecanismos para concretar su desvinculación en términos favorables. La intención en Núñez es acelerar las gestiones una vez que Gallardo se despida oficialmente ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura. Si se cierran los detalles pendientes, el debut de Coudet podría producirse en la fecha 10, cuando River visite a Huracán en Parque de los Patricios.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario