Qué dijo Hernán Crespo sobre la chance de reemplazar a Marcelo Gallardo en River

“Todo el mundo sabe de mi historia con River. Para mí es un gigante del fútbol mundial. Es un elogio para mí y para mi trabajo que se me relacione con River”, expresó el DT en la previa del partido entre San Pablo y Coritiba por el Brasileirão. Sin embargo, luego fue contundente respecto de su presente: “Yo estoy en el San Pablo y es un placer trabajar aquí. Estoy enfocado en el Brasileirão y la oportunidad que tenemos en el Paulistão”. De esta manera, buscó desactivar las versiones que lo posicionaban como posible reemplazante del Muñeco.