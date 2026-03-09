Video: Mourinho encendió la polémica y provocó a Lucho González tras ser expulsado

El portugués también diferenció los insultos provenientes de la tribuna de los que, según él, llegaron desde el banco rival: “Los insultos de la hinchada son una cosa, es fútbol. Son los mismos hinchas que me acosaban mientras paseaba por la ciudad. Ahora, de un compañero profesional... Es un profesional como yo, ha defendido varias camisetas a lo largo de su carrera, no lo entiendo. ¿Traidor por qué? ¿Por darlo todo por el Benfica? Mañana, cuando vaya al Estrela da Amadora, al Moreirense, al União de Leiria, lo daré todo. No me gustó lo que hizo”, agregó.

Además, el técnico se refirió al motivo de su expulsión y negó haber cometido la infracción que le adjudicó el árbitro. “El árbitro dijo que me expulsó porque pateé una pelota hacia el banco del Porto. Eso es completamente falso. Muchas veces, en nuestros arcos, pateo el balón hacia la tribuna para darle una oportunidad a un aficionado, con suerte. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero era para la gente”, concluyó.