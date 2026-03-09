Video: Mourinho encendió la polémica y provocó a Lucho González tras ser expulsado
El entrenador del Benfica protagonizó un momento caliente sobre el final del empate ante el Porto. Luego explicó su versión de lo ocurrido.
El clásico entre Benfica y Porto terminó empatado 2-2, pero el resultado quedó rápidamente en segundo plano por un nuevo episodio polémico protagonizado por José Mourinho. El entrenador del conjunto lisboeta fue expulsado en los minutos finales del partido por protestar de manera vehemente contra el árbitro João Pinheiro y, cuando se retiraba rumbo al túnel del estadio Da Luz, tuvo un cruce tenso con el argentino Lucho González.
La situación ocurrió en medio de un clima cargado de tensión. Mou caminaba hacia los vestuarios tras ver la tarjeta roja cuando se cruzó con el ex mediocampista de River y Huracán, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico del Porto como ayudante del entrenador Francesco Farioli. En ese momento, el portugués realizó un gesto provocador: juntó dos dedos de su mano derecha en señal de desdén hacia el argentino, una actitud que fue interpretada como una clara subestimación.
La reacción de Lucho González no tardó en llegar. El exfutbolista también respondió señalando al técnico portugués con el dedo mientras intentaba acercarse, aunque rápidamente fue contenido por personal de seguridad para evitar que el episodio pasara a mayores. En medio de ese tumulto, el árbitro también decidió expulsar al argentino, lo que terminó de encender el final del encuentro.
El cruce generó repercusiones inmediatas en Portugal, especialmente porque González es una figura muy querida por los hinchas del Porto. El exvolante llegó al club en 2005 y se convirtió en uno de los grandes referentes del equipo durante su etapa como jugador, período en el que conquistó seis títulos de liga. Sin embargo, nunca coincidió con Mourinho en el plantel, ya que el actual entrenador del Benfica había dejado el Porto en 2004, antes de la llegada del argentino.
La explicación de Mourinho tras su cruce con Lucho González
Tras el partido, el experimentado DT dio su versión de lo sucedido y apuntó directamente contra González. “Lucho me llamó traidor 50 veces. Me gustaría que me explicara a qué traidor. Fui al Porto, le di mi alma al Porto, fui al Chelsea, fui al Inter, al Real Madrid, di la vuelta al mundo y entregué 24 horas de mi vida cada día. Eso se llama profesionalismo. Cuando él se fue del Porto al Olympique de Marsella, ¿también fue traidor? Me podría haber insultado de otra manera”, afirmó el técnico.
El portugués también diferenció los insultos provenientes de la tribuna de los que, según él, llegaron desde el banco rival: “Los insultos de la hinchada son una cosa, es fútbol. Son los mismos hinchas que me acosaban mientras paseaba por la ciudad. Ahora, de un compañero profesional... Es un profesional como yo, ha defendido varias camisetas a lo largo de su carrera, no lo entiendo. ¿Traidor por qué? ¿Por darlo todo por el Benfica? Mañana, cuando vaya al Estrela da Amadora, al Moreirense, al União de Leiria, lo daré todo. No me gustó lo que hizo”, agregó.
Además, el técnico se refirió al motivo de su expulsión y negó haber cometido la infracción que le adjudicó el árbitro. “El árbitro dijo que me expulsó porque pateé una pelota hacia el banco del Porto. Eso es completamente falso. Muchas veces, en nuestros arcos, pateo el balón hacia la tribuna para darle una oportunidad a un aficionado, con suerte. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero era para la gente”, concluyó.
