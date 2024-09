Video: se conocieron las imágenes del cruce entre Andrés Fassi y Andrés Merlos

El ambiente ya era muy caldeado cuando, tras un fuerte golpe de puerta que aparentemente fue propinado por Merlos, se puede ver un puño volando en dirección a Fassi, obligándolo a retroceder. Según parece, ese puñetazo habría sido lanzado por el árbitro, aunque los detalles del video no permiten confirmarlo con total claridad.

fassi merlos pelea.mp4

Qué dijo Andrés Fassi de Chiqui Tapia tras el escándalo con Merlos

Durante su descargo, lanzó duras acusaciones, afirmando que desde hace tiempo viene intentando reunirse con Tapia sin éxito: “Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de un año y medio. Me fui a Buenos Aires un domingo y no me recibiste. Luego quedamos para el lunes, tampoco me recibiste, y el martes tampoco. Ya el miércoles tuve que volver a Córdoba”, relató el dirigente, visiblemente molesto.

Asimismo, continuó sus críticas señalando que Talleres ha sido perjudicado repetidamente en los últimos años: “No solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. Hace cuatro o cinco años que vengo hablando de esto contigo y con Beligoy”, manifestó, refiriéndose también a Federico Beligoy, director nacional de arbitraje.

En su advertencia, Fassi fue contundente al expresar: "No juegues con Talleres. El señor Beligoy sigue expresamente el mandato de lo que vos y tu gente hacen para perjudicar".

Qué dijo Andrés Merlos del cruce con Fassi tras el partido de Copa Argentina

Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo", disparó el juez en una entrevista con DSports Radio. "Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma", añadió.

“Lo único que le falta a la historia con Fassi es que este hombre que entró con él al vestuario, saque el arma y meta el dado en el gatillo. Voy a hacer un informe y la denuncia correspondiente. Fassi es un generador de violencia“, avisó el árbitro sobre su siguiente paso.

Y desmintió haber golpeado al presidente del club cordobés: “Jamás le pegaría a Fassi. No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿por qué no lo mostraron?“.