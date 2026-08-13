Video: con un gol del Flaco López, Palmeiras empató con Cerro Porteño por Copa Libertadores

A los 81 minutos, el Flaco López apareció dentro del área y aprovechó la oportunidad para convertir el 1-0. El argentino volvió a mostrar su capacidad para encontrar espacios en zonas decisivas y definió una acción que parecía darles una ventaja fundamental para afrontar la serie.

El festejo del delantero reflejó la importancia del tanto. No se trataba solamente de abrir un partido cerrado, sino también de continuar una racha personal que lo tiene entre los argentinos más destacados del fútbol brasileño durante esta temporada.

El equipo brasileño había comenzado el partido con José Manuel López y Alexander Barboza entre los titulares. Del lado paraguayo también hubo presencia argentina, con Manuel Roffo y Pablo Vegetti desde el inicio. Además, durante el encuentro ingresaron Guillermo Benítez, Jonathan Torres, Ignacio Aliseda y Mateo Klimowicz.