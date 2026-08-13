Video: con un gol del Flaco López, Palmeiras empató con Cerro Porteño por Copa Libertadores
El delantero argentino puso en ventaja al conjunto brasileño en el tramo final del partido, pero los paraguayos encontraron el empate sobre el cierre.
José Manuel López volvió a ser protagonista en la Copa Libertadores 2026. El delantero argentino marcó el gol de Palmeiras en el empate 1-1 frente a Cerro Porteño, por la ida de los octavos de final, y alcanzó una cifra que refleja su gran presente goleador. Sin embargo, su conquista no fue suficiente para que el conjunto brasileño se quedara con la victoria en condición de local: el equipo paraguayo reaccionó sobre el final y consiguió una igualdad que lo deja bien parado de cara a la revancha.
El Flaco López fue titular en el equipo dirigido por Abel Ferreira y volvió a responder con goles en un partido de máxima exigencia internacional. El atacante apareció cuando más necesitaban una diferencia y convirtió el 1-0 a los 81 minutos, aunque la ventaja duró poco más de diez minutos. A los 92, Jonathan Torres, otro argentino, participó directamente de la jugada que terminó con el empate de Cerro Porteño.
Para el atacante de la Selección Argentina, de todos modos, la noche dejó un dato individual muy importante: marcó su gol número 18 en 41 partidos disputados durante 2026. El delantero atraviesa un momento de gran eficacia y volvió a demostrar que se convirtió en una de las principales cartas ofensivas del Verdao.
El gol del Flaco López para Palmeiras
El encuentro tuvo un desarrollo complicado para Palmeiras, que incluso debió afrontar buena parte del tramo final con un futbolista menos. Andreas Pereira fue expulsado y dejó al equipo paulista en inferioridad numérica, pero lejos de resignarse, el conjunto de Ferreira consiguió ponerse en ventaja.
A los 81 minutos, el Flaco López apareció dentro del área y aprovechó la oportunidad para convertir el 1-0. El argentino volvió a mostrar su capacidad para encontrar espacios en zonas decisivas y definió una acción que parecía darles una ventaja fundamental para afrontar la serie.
El festejo del delantero reflejó la importancia del tanto. No se trataba solamente de abrir un partido cerrado, sino también de continuar una racha personal que lo tiene entre los argentinos más destacados del fútbol brasileño durante esta temporada.
El equipo brasileño había comenzado el partido con José Manuel López y Alexander Barboza entre los titulares. Del lado paraguayo también hubo presencia argentina, con Manuel Roffo y Pablo Vegetti desde el inicio. Además, durante el encuentro ingresaron Guillermo Benítez, Jonathan Torres, Ignacio Aliseda y Mateo Klimowicz.
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