Fluminense despidió a Luis Zubeldía en medio de los octavos de final de la Copa Libertadores

Durante ese período consiguió siete empates y sufrió una derrota, precisamente la caída frente a Vasco que terminó acelerando la crisis. El empate contra Independiente Rivadavia tampoco alcanzó para cambiar el panorama. Aunque el equipo brasileño continúa con posibilidades de avanzar en la Libertadores, la dirigencia decidió modificar el rumbo antes de la definición de la serie.

La revancha frente al conjunto mendocino se disputará el martes 18 de agosto en Mendoza. Para ese encuentro, Fluminense tendrá a Marcão como entrenador interino y afrontará un partido determinante para su futuro internacional.

Los números de Zubeldía en Fluminense

Zubeldía cerró su etapa en el club brasileño después de dirigir 61 partidos. Su balance fue de 30 victorias, 18 empates y 13 derrotas, números que reflejan una campaña con buenos resultados generales, aunque marcada por algunas dificultades en los momentos decisivos.

Uno de los mejores registros de su ciclo fue el cuarto puesto conseguido en el Brasileirao 2025. Sin embargo, el entrenador argentino no logró superar algunos cruces importantes que terminaron condicionando su continuidad. En marzo, Fluminense perdió la final del Campeonato Carioca frente a Flamengo mediante una definición por penales.

A esa eliminación se agregó el antecedente de la Copa de Brasil del año anterior, cuando Vasco da Gama también dejó afuera al equipo en semifinales y nuevamente mediante los tiros desde los doce pasos.