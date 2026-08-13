Fluminense despidió a Luis Zubeldía en medio de los octavos de final de la Copa Libertadores
El club brasileño decidió ponerle punto final al ciclo del entrenador argentino después de una extensa racha sin triunfos y en plena serie ante Independiente Rivadavia.
Fluminense tomó una decisión inesperada en medio de su participación en la Copa Libertadores 2026 y despidió a Luis Zubeldía. El entrenador argentino dejó su cargo este jueves, apenas dos días después del empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en el encuentro de ida de los octavos de final del certamen continental. La institución brasileña comunicó oficialmente la salida del técnico y confirmó que Marcão asumirá de manera interina.
La determinación llegó en un momento particularmente delicado para el equipo de Río de Janeiro. El Flu todavía tiene abierta la serie de Libertadores y deberá viajar a Mendoza para disputar el partido de vuelta, pero lo hará sin el entrenador que comenzó la competencia al frente del plantel.
“El Fluminense FC informa que Luis Zubeldía no está más al frente del comando técnico del equipo. También dejan el club los auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar y el preparador físico Lucas Vivas”, anunció la institución a través de sus canales oficiales.
El club también agradeció al cuerpo técnico por su trabajo y explicó quién estará al frente del equipo durante los próximos compromisos. “El club agradece a los profesionales por toda la dedicación a lo largo del trabajo y desea éxito en la continuación de sus carreras. El auxiliar-técnico permanente Marcão pasa a dirigir al equipo en el partido contra el Palmeiras, el próximo sábado (15/08), en el Maracanã, por el Campeonato Brasileño”, comunicó Fluminense.
La racha que terminó con el ciclo de Luis Zubeldía en Fluminense
La salida del argentino se produjo después de una serie de resultados que habían generado preocupación en la dirigencia. Según los medios brasileños, la continuidad de Zubeldía ya estaba en duda desde la eliminación ante Vasco da Gama en la Copa de Brasil, ocurrida el miércoles 5 de agosto tras una derrota por 3-1. A ese golpe se sumó una racha negativa que se extendió hasta la decisión de la institución: acumulaba ocho partidos consecutivos sin ganar.
Durante ese período consiguió siete empates y sufrió una derrota, precisamente la caída frente a Vasco que terminó acelerando la crisis. El empate contra Independiente Rivadavia tampoco alcanzó para cambiar el panorama. Aunque el equipo brasileño continúa con posibilidades de avanzar en la Libertadores, la dirigencia decidió modificar el rumbo antes de la definición de la serie.
La revancha frente al conjunto mendocino se disputará el martes 18 de agosto en Mendoza. Para ese encuentro, Fluminense tendrá a Marcão como entrenador interino y afrontará un partido determinante para su futuro internacional.
Los números de Zubeldía en Fluminense
Zubeldía cerró su etapa en el club brasileño después de dirigir 61 partidos. Su balance fue de 30 victorias, 18 empates y 13 derrotas, números que reflejan una campaña con buenos resultados generales, aunque marcada por algunas dificultades en los momentos decisivos.
Uno de los mejores registros de su ciclo fue el cuarto puesto conseguido en el Brasileirao 2025. Sin embargo, el entrenador argentino no logró superar algunos cruces importantes que terminaron condicionando su continuidad. En marzo, Fluminense perdió la final del Campeonato Carioca frente a Flamengo mediante una definición por penales.
A esa eliminación se agregó el antecedente de la Copa de Brasil del año anterior, cuando Vasco da Gama también dejó afuera al equipo en semifinales y nuevamente mediante los tiros desde los doce pasos.
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