Vélez preguntó por Milton Giménez: Guillermo Barros Schelotto quiere al 9 de Boca

Sin embargo, el Xeneize tampoco atraviesa una situación ideal en materia ofensiva y no pretende desprenderse del delantero a cualquier precio. La lesión de Adam Barreiro modificó las alternativas del equipo y Miguel Merentiel, pese a no ser un centrodelantero natural, terminó consolidándose como una de las principales opciones en ataque. Además, Enner Valencia se encuentra poniéndose a punto después de su llegada durante este mercado y todavía debe realizar su debut.

En ese contexto, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena podría necesitar contar con distintas variantes para afrontar la temporada. Por eso, si la V azulada quiere avanzar por Giménez, deberá realizar una propuesta que resulte conveniente. La postura del Xeneize es clara: el delantero no será liberado gratuitamente y solamente podría salir si aparece un acuerdo económico que conforme a todas las partes.

El año de Milton Giménez en Boca estuvo marcado por lesiones

La temporada de Giménez tampoco fue sencilla desde el punto de vista físico. El atacante tuvo que someterse en febrero a una operación debido a una pubalgia y posteriormente sufrió una molestia en el tobillo luego de un amistoso frente a Ferro. A pesar de esas dificultades, consiguió completar la pretemporada y mantenerse disponible para el comienzo de la campaña.

Sin embargo, su participación fue más limitada de lo esperado: disputó apenas 13 partidos en lo que va del año y convirtió cuatro goles. Su presente contrasta con el recorrido que acumuló desde su llegada al club. Desembarcó en 2024 y, desde entonces, disputó 72 partidos con la camiseta azul y oro. En ese período consiguió marcar 21 goles y aportar cinco asistencias.