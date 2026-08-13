Vélez preguntó por Milton Giménez: Guillermo Barros Schelotto quiere al 9 de Boca
La salida de Florián Monzón dejó al Fortín con pocas alternativas en ataque y la dirigencia consultó al Xeneize por el delantero de 30 años. La postura de Riquelme.
Vélez necesita incorporar un delantero y la búsqueda ya tiene un nombre concreto: Milton Giménez. Después de la salida de Florián Monzón, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto considera indispensable sumar una alternativa para ocupar la posición de centrodelantero y la dirigencia del Fortín comenzó a moverse en el mercado. En ese contexto, hubo una consulta a Boca por el atacante de 30 años.
La situación ofensiva del Fortín generó preocupación dentro del cuerpo técnico. Dilan Godoy todavía no logró consolidarse de manera definitiva y Thiago Aguirre, con apenas 17 años, aparece como una alternativa con mucho potencial, pero cargar con la responsabilidad de ser el principal referente ofensivo del equipo podría resultar prematuro.
Por eso, la salida de Monzón terminó de modificar el panorama y llevó a los dirigentes de Liniers a buscar opciones en el mercado. Una de las posibilidades que quedó descartada fue la de Tiziano Perrotta, quien fue adquirido por Christian Bragarnik para Elche y posteriormente cedido a Defensa y Justicia. Con esa alternativa fuera de carrera, los cañones apuntaron hacia La Ribera.
Vélez va por Milton Giménez: la postura de Boca
El nombre elegido fue el de Milton, un delantero que perdió protagonismo y que podría analizar una salida si aparece una propuesta que satisfaga las pretensiones de la institución. El contacto se produjo inicialmente entre las dirigencias. Por ahora no existe una oferta formal sobre la mesa, pero desde Liniers ya consultaron condiciones para conocer la posibilidad de incorporar al atacante.
La relación entre ambas instituciones quedó aceitada recientemente a partir del traspaso de Álvaro Montero, concretado durante este mercado de pases. Ese antecedente facilitó el diálogo y permitió que Vélez realizara una primera consulta por Giménez.
Sin embargo, el Xeneize tampoco atraviesa una situación ideal en materia ofensiva y no pretende desprenderse del delantero a cualquier precio. La lesión de Adam Barreiro modificó las alternativas del equipo y Miguel Merentiel, pese a no ser un centrodelantero natural, terminó consolidándose como una de las principales opciones en ataque. Además, Enner Valencia se encuentra poniéndose a punto después de su llegada durante este mercado y todavía debe realizar su debut.
En ese contexto, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena podría necesitar contar con distintas variantes para afrontar la temporada. Por eso, si la V azulada quiere avanzar por Giménez, deberá realizar una propuesta que resulte conveniente. La postura del Xeneize es clara: el delantero no será liberado gratuitamente y solamente podría salir si aparece un acuerdo económico que conforme a todas las partes.
El año de Milton Giménez en Boca estuvo marcado por lesiones
La temporada de Giménez tampoco fue sencilla desde el punto de vista físico. El atacante tuvo que someterse en febrero a una operación debido a una pubalgia y posteriormente sufrió una molestia en el tobillo luego de un amistoso frente a Ferro. A pesar de esas dificultades, consiguió completar la pretemporada y mantenerse disponible para el comienzo de la campaña.
Sin embargo, su participación fue más limitada de lo esperado: disputó apenas 13 partidos en lo que va del año y convirtió cuatro goles. Su presente contrasta con el recorrido que acumuló desde su llegada al club. Desembarcó en 2024 y, desde entonces, disputó 72 partidos con la camiseta azul y oro. En ese período consiguió marcar 21 goles y aportar cinco asistencias.
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