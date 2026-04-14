Violento ataque en la Liga Federal de Básquet: invadió la cancha y agredió a un entrenador
Un simpatizante se metió en pleno partido, le dio un cabezazo a Gastón Petrella y desató un escándalo que reabre el debate sobre la seguridad en el deporte.
Un hecho de extrema violencia sacudió al básquet argentino en las últimas horas y generó un fuerte repudio en todo el ambiente deportivo. En pleno clásico de la Liga Federal de Básquet, un hincha protagonizó una escena insólita al invadir el campo de juego y agredir físicamente a un integrante del cuerpo técnico.
Todo ocurrió en medio de un partido cargado de tensión, cuando un simpatizante logró meterse en la cancha y se dirigió directamente hacia el banco visitante. Sin mediar palabra, el agresor le propinó un cabezazo a Gastón Petrella, asistente de Club Regatas San Nicolás, quien cayó al suelo tras el impacto.
La situación generó momentos de desconcierto total: jugadores, árbitros y miembros de ambos equipos intentaron intervenir mientras el clima se volvía cada vez más tenso. Rápidamente, el herido fue asistido y retirado del lugar para recibir atención médica, en medio de la preocupación generalizada.
El episodio no solo obligó a detener el partido, sino que también reavivó el debate sobre la seguridad en los eventos deportivos del ascenso, donde este tipo de situaciones parecen repetirse con mayor frecuencia de la deseada. Desde distintos sectores ya expresaron su repudio y exigieron sanciones ejemplares.
Además, el hecho derivó en una denuncia formal y se espera que las autoridades tomen medidas tanto contra el agresor como en relación a la organización del evento. Mientras tanto, el caso ya se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia reciente dentro del básquet argentino y vuelve a poner en discusión los límites dentro y fuera de la cancha.
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