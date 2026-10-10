Violento robo a la familia de Clemente Rodríguez: se llevaron medallas y camisetas del ex Boca

“Ayer entraron a robar a la casa de mis hijos. Entre todas las cosas que se llevaron, estaban mis medallas y camisetas que guardaba como recuerdo de mi carrera como futbolista”, expresó el exdefensor al inicio de la grabación que publicó en sus cuentas.

Las pertenencias deportivas estaban entre los objetos que el exjugador consideraba de mayor valor afectivo. “Hay recuerdos que no tienen precio y que jamás se pueden reemplazar. Desde ya, muchas gracias a todos por ayudarnos”, agregó en el mensaje que acompañó con las imágenes.

De acuerdo con la información reunida en la causa, dos hombres irrumpieron en la casa situada en la esquina de Díaz Vélez y Loria. La madre de los hijos del exfutbolista había regresado de hacer compras cuando fue sorprendida dentro del domicilio.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, alhajas, camisetas y medallas. También faltaron otros objetos de valor de la familia. Para Rodríguez, la pérdida de los recuerdos de su recorrido en el fútbol ocupó un lugar central en su pedido público.

Las medallas y camisetas formaban parte de la colección que el exfutbolista conservaba de sus años como profesional. El jugador tuvo pasos por Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Spartak de Moscú, San Pablo y la Selección Argentina, entre otros equipos.

Después del asalto, una de las hijas de Rodríguez revisó las cámaras de seguridad instaladas en la casa. Según trascendió, habría reconocido a uno de los hombres que aparecen en las imágenes como el tío de su expareja.

La familia aportó ese dato a los investigadores y señaló que ya existía una denuncia previa contra la expareja de una de las hijas por un episodio de características similares. Esa línea forma parte de las medidas que analiza la fiscalía.

La investigación quedó en manos del fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro, quien ya ordenó las primeras medidas para esclarecer el caso. Entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda y de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables del violento robo.