Quién era “Mateíto El Ninja”

Tenia 16 años y lo habían detenido dos veces en La Matanza y los investigadores lo vinculaban con una banda dedicada al robo de autos, encabezada por otro adolescente conocido como “Agustincito”.

Su historia terminó el domingo 22 de noviembre por la noche en Morón. Lo encontraron muerto en el asfalto, con un disparo en la cabeza y un revólver junto al cuerpo. Poco antes, habría participado de un intento de robo de un Toyota Etios junto a otros integrantes de una banda que se movilizaba en un Fiat Cronos gris.

El episodio ocurrió en la esquina de Aguado y Maza. De acuerdo con el reporte policial, los delincuentes intentaron asaltar a un vecino para sacarle el auto, pero la víctima logró escapar. Después se escucharon disparos y Carmody Sánchez quedó tendido en la calle. Sus cómplices huyeron y lo dejaron en el lugar.

El Fiat Cronos en el que se movilizaban apareció más tarde en La Matanza. Tenía pedido de secuestro por robo y varios impactos de bala en la carrocería. Ahora será peritado para intentar reconstruir lo que pasó.

La principal incógnita es quién disparó contra el adolescente. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber recibido un tiro de alguno de sus propios compañeros, posiblemente durante el intento de robo. Otra posibilidad es que haya intervenido un tercero, un vecino o alguien que pasaba por el lugar.