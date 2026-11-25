Qué revela la autopsia a "Mateíto El Ninja", el ladrón de 16 años asesinado en Morón
Tenía 16 años y era investigado por su presunto vínculo con la banda de “Agustincito”. Solía mostrarse en las redes sociales con armas y fajos de dólares. Lo encontraron muerto después de un intento de robo.
Mateo Nicolás Carmody Sánchez, alias “Mateito El Ninja” fue encontrado muerto el domingo pasado en el asfalto de un tiro en la cabeza. Un revolver estaba junto a su cadáver. El joven de 16 años fue baleado en un intento de robo a un vecino, en la esquina de Aguada y Maza, junto a dos cómplices que lo abandonaron para huir en un Fiat Cronos robado
Dos hipótesis circulaban el caso. La primera, indicaba que “Mateíto” fue muerto por su propia banda, baleado por error. La segunda, que un mal llamado justiciero irrumpió en la escena y le disparó.
Según Infobae, el estudio reveló que Carmody Sánchez recibió seis disparos. “Hemorragia interna, hemopericardio traumático, posee múltiples heridas por proyectil de arma de fuego”, afirma un reporte. Se encontraron tres postas de plomo dentro de su cabeza, así como otras tres dentro de su tórax.
Este resultado, aseguran altas fuentes del caso, refuerza la teoría del tirador anónimo. Los disparos se suman a los cuatro impactos de bala hallados en el Fiat Cronos, que fue descartad.
Los plomos extraídos del cuerpo revelan que el tirador que lo mató usó un pistolón o una escopeta. “Las postas de plomo son componentes de cartuchos para armas de fuego con cañón de anima lisa tales como escopeta, pistolón y armas rudimentarias”, continúa el reporte forense. Esto explica, desde ya, por qué no se hallaron vainas servidas de balas en la escena del hecho.
Quién era “Mateíto El Ninja”
Tenia 16 años y lo habían detenido dos veces en La Matanza y los investigadores lo vinculaban con una banda dedicada al robo de autos, encabezada por otro adolescente conocido como “Agustincito”.
Su historia terminó el domingo 22 de noviembre por la noche en Morón. Lo encontraron muerto en el asfalto, con un disparo en la cabeza y un revólver junto al cuerpo. Poco antes, habría participado de un intento de robo de un Toyota Etios junto a otros integrantes de una banda que se movilizaba en un Fiat Cronos gris.
El episodio ocurrió en la esquina de Aguado y Maza. De acuerdo con el reporte policial, los delincuentes intentaron asaltar a un vecino para sacarle el auto, pero la víctima logró escapar. Después se escucharon disparos y Carmody Sánchez quedó tendido en la calle. Sus cómplices huyeron y lo dejaron en el lugar.
El Fiat Cronos en el que se movilizaban apareció más tarde en La Matanza. Tenía pedido de secuestro por robo y varios impactos de bala en la carrocería. Ahora será peritado para intentar reconstruir lo que pasó.
La principal incógnita es quién disparó contra el adolescente. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber recibido un tiro de alguno de sus propios compañeros, posiblemente durante el intento de robo. Otra posibilidad es que haya intervenido un tercero, un vecino o alguien que pasaba por el lugar.
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