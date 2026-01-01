Se retiró por un motivo inesperado: jugó en la misma cancha de Messi y tenía un futuro prometedor
Surgido de La Masía y con recorrido en clubes de España e Italia, sorprendió al mundo del fútbol al colgar los botines por simple desinterés.
Se formó en La Masía, compartió entrenamientos y partidos con Lionel Messi y durante años fue señalado como una de las grandes promesas del fútbol español. Sin embargo, la carrera de Adrià Carmona tomó un rumbo inesperado: pese a haber pasado por clubes de España, Italia y la India, decidió alejarse del fútbol profesional cuando todavía tenía margen para seguir.
Adrià Carmona y su paso por el fútbol
La historia de Adrià Carmona comenzó muy temprano en la cantera del Barcelona, donde ingresó con apenas nueve años y rápidamente se destacó por su talento ofensivo. Con solo 15 ya jugaba en categorías superiores y fue convocado a la selección Sub-17 de España, con la que se consagró campeón del Europeo 2008, siendo una de las piezas más importantes del equipo.
En 2010 llegó al AC Milan en busca de dar un salto en su carrera, aunque la fuerte competencia le impidió asentarse. Tras su paso por Italia, debutó como profesional en Real Zaragoza y continuó su recorrido por Girona FC, Espanyol B y Albacete, antes de cerrar su etapa europea.
Más adelante sumó experiencia en la liga india, defendiendo las camisetas del Delhi Dynamos y el Odisha, en un camino marcado por la presión, la inestabilidad y las exigencias del alto rendimiento.
Su vida después del retiro
A los 28 años, Carmona decidió retirarse del fútbol, no por problemas físicos ni falta de propuestas, sino por el desgaste emocional y la pérdida de motivación. Durante su última etapa como jugador se interesó por el coaching emocional, una formación que le abrió otra mirada sobre el deporte y la salud mental.
Hoy, lejos de la competencia profesional, Adrià Carmona se dedica a acompañar a jóvenes deportistas, ayudándoles a gestionar la presión, superar bloqueos emocionales y recuperar el disfrute por el juego. Una historia poco común que demuestra que, a veces, el mayor triunfo está fuera de la cancha.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario