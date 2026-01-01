Se retiró por un motivo inesperado: jugó en la misma cancha de Messi y tenía un futuro prometedor

Adrià Carmona y su paso por el fútbol

La historia de Adrià Carmona comenzó muy temprano en la cantera del Barcelona, donde ingresó con apenas nueve años y rápidamente se destacó por su talento ofensivo. Con solo 15 ya jugaba en categorías superiores y fue convocado a la selección Sub-17 de España, con la que se consagró campeón del Europeo 2008, siendo una de las piezas más importantes del equipo.