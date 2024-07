Qué necesita el Vóley masculino para seguir con vida en los Juegos Olímpicos de París 2024

image.png

Qué necesita la Selección Argentina para seguir con vida en los Juegos Olímpicos

Con este panorama, la Albiceleste, que venía de caer 3-0 ante Estados Unidos, deberá derrotar a Alemania el próximo viernes desde las 04.00 (hora de Argentina) para intentar ganarse un lugar en los cuartos de final e ir en búsqueda de la defensa del histórico podio que consiguieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina de vóley

El viernes 2 de agosto a las 4 (hora de la argentina) enfrentará a Alemania, en el último partido de la fase de grupos

El posteo de Facu Conte tras la derrota de Argentina

Conte, quien no pudo contener las lágrimas en el campo de juego tras el partido, explotó en redes sociales: compartió una imagen del momento de la jugada, con un fuerte descargo. "Tuvimos una tarjeta amarilla y una roja por enojarnos por esta pelota. Trabajamos tres años para estar en este torneo y se supone que no tenemos que demostrar emociones cuando nos c... a la vista de todos. Sólo tragar y que el show siga. Vergüenza para todos ustedes".

image.png