La polémica predicción del astrólogo de Boca para el Superclásico: "Ya avisé al club"
Giorgio Armas lanzó su habitual vaticinio de cara al choque del domingo. Advirtió sobre la labor arbitral e hizo hincapié en una jugada determinante.
A pocos días de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, la previa sumó un ingrediente místico que suele generar repercusión en las redes sociales. Giorgio Armas, reconocido por ser el astrólogo de cabecera de Boca, publicó su predicción para el choque de este domingo a las 15:00 en La Bombonera y lanzó una fuerte advertencia: "El arbitraje será favorable a River".
Las palabras del astrólogo llegan en medio de la controversia por la designación de Nicolás Ramírez como árbitro principal del cotejo, una elección que había generado cierto malestar en los pasillos de Núñez tras los últimos antecedentes. Sin embargo, Armas aseguró que, según la lectura de las cartas y la astrología, el eventual perjudicado en el desarrollo del juego será el elenco conducido por Rodolfo Arruabarrena.
La polémica predicción del astrólogo de Boca para el Superclásico ante River
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Lejos de quedarse en el análisis del arbitraje, Armas dejó una enigmática sentencia sobre el trámite de los primeros 45 minutos: "Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club". Sin lugar a dudas que esta frase no pasó para nada desapercibida y llamó la atención de los hinchas que ya se preparan de la mejor manera para el cruce entre los dos equipos más convocantes de nuestro país.
Si bien en esta oportunidad evitó dar un resultado exacto sobre el ganador de la tarde en La Bombonera, el vaticinador recalcó que el conjunto local deberá saltar al campo de juego con máxima concentración desde el silbatazo inicial para no verse sorprendido por fallos o incidencias imprevistas en la penúltima fecha del certamen.
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