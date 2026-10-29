La polémica predicción del astrólogo de Boca para el Superclásico: "Ya avisé al club"

Lejos de quedarse en el análisis del arbitraje, Armas dejó una enigmática sentencia sobre el trámite de los primeros 45 minutos: "Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club". Sin lugar a dudas que esta frase no pasó para nada desapercibida y llamó la atención de los hinchas que ya se preparan de la mejor manera para el cruce entre los dos equipos más convocantes de nuestro país.