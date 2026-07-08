Tini Stoessel festejó el triunfo de la Selección Argentina junto al hijo de Rodrigo de Paul
Desde la platea, Tini estuvo cerca de Bautista de Paul, en el duelo de la Albiceleste frente a Egipto, por octavos de final del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final tuvo su festejo tanto dentro como fuera de la cancha. Desde uno de los palcos del estadio en Atlanta, Tini Stoessel celebró la victoria frente a Egipto junto a Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul, en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El conjunto nacional consiguió una remontada que le permitió sellar su pase a la siguiente instancia del torneo y desató la alegría entre los familiares de los futbolistas que siguieron el encuentro desde las tribunas. En ese contexto, la cantante compartió la celebración con Bauti.
El momento fue registrado por el periodista Ezequiel Trajterman (@exi.ok), quien difundió un video en el que se observa a la cantante alentando junto al hijo del mediocampista.
Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con entusiasmo. Si bien Tini Stoessel y Rodrigo De Paul llevan varios años en pareja, ambos optan por mantener un perfil bajo cuando se trata de su vida privada, por lo que este tipo de apariciones suele despertar repercusión.
El mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul tras el triunfo de la Argentina
Además del festejo en el estadio, la artista también le dedicó un mensaje a Rodrigo De Paul a través de sus redes sociales luego de la victoria frente a Egipto. El futbolista compartió una foto tras el encuentro en su cuenta de Instagram junto a la frase: “Con el corazón”.
Poco después, Tini replicó esa publicación en sus historias y escribió: “Te amo, mi amor”. Luego agregó: “Te amo, Argentina”, acompañado por emojis de corazones y la bandera nacional.
La cantante acompaña a De Paul durante la competencia y viene siguiendo de cerca el recorrido de la Selección. Días atrás también había mostrado parte de la intimidad de su reencuentro con el mediocampista luego del triunfo frente a Cabo Verde.
En esa oportunidad publicó un carrusel de fotos en Instagram con distintas postales de su estadía: recorridas por la ciudad, momentos al aire libre, tatuajes, música, fútbol y encuentros con amigas.
Entre todas las imágenes hubo dos que captaron especialmente la atención de sus seguidores: una en la que aparece abrazando y besando a Rodrigo De Paul, y otra en la que el futbolista está sentado mientras ella lo observa y le acaricia el rostro.
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