Tini Stoessel festejó el triunfo de la Selección Argentina junto al hijo de Rodrigo de Paul

Poco después, Tini replicó esa publicación en sus historias y escribió: “Te amo, mi amor”. Luego agregó: “Te amo, Argentina”, acompañado por emojis de corazones y la bandera nacional.

La cantante acompaña a De Paul durante la competencia y viene siguiendo de cerca el recorrido de la Selección. Días atrás también había mostrado parte de la intimidad de su reencuentro con el mediocampista luego del triunfo frente a Cabo Verde.

En esa oportunidad publicó un carrusel de fotos en Instagram con distintas postales de su estadía: recorridas por la ciudad, momentos al aire libre, tatuajes, música, fútbol y encuentros con amigas.

Entre todas las imágenes hubo dos que captaron especialmente la atención de sus seguidores: una en la que aparece abrazando y besando a Rodrigo De Paul, y otra en la que el futbolista está sentado mientras ella lo observa y le acaricia el rostro.