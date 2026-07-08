La agenda de la Selección Argentina tras la hazaña ante Egipto: cómo prepara el duelo con Suiza
Después de la épica remontada frente a Egipto, el equipo de Lionel Scaloni retoma los entrenamientos en Kansas City con la mira puesta en los cuartos de final.
La Selección Argentina dejó atrás los festejos por la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y este miércoles volvió a los entrenamientos en Kansas City. Lionel Scaloni comienza a preparar el partido frente a Suiza, con especial atención en la recuperación física del plantel tras el exigente cruce ante Egipto.
El plantel dirigido regresó a su concentración luego del encuentro y tuvo una jornada destinada a la recuperación física. Los futbolistas que disputaron la mayor cantidad de minutos realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto del grupo trabajó con mayor intensidad en el campo de juego.
Además, el cuerpo técnico empezó a evaluar el estado de los jugadores tras un partido de enorme desgaste, que se resolvió en los minutos finales gracias al empate de Lionel Messi y el posterior gol que selló la clasificación.
La agenda de la Selección argentina tras la hazaña ante Egipto: cómo prepara el duelo con Suiza
La Selección Argentina se medirá ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026
Con varios días por delante antes del encuentro, el entrenador campeón del mundo empezará a definir la estrategia para enfrentar a Suiza, que viene de eliminar a Colombia por penales tras igualar sin goles durante los 120 minutos. El DT aprovechará las prácticas para despejar las dudas en la formación y ajustar el plan de juego con el objetivo de mantener vivo el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022.
Argentina y Suiza se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026 el próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales de la competencia, donde se medirá con el vencedor del encuentro entre Noruega e Inglaterra.
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