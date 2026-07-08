La agenda de la Selección argentina tras la hazaña ante Egipto: cómo prepara el duelo con Suiza

La Selección Argentina se medirá ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026

Con varios días por delante antes del encuentro, el entrenador campeón del mundo empezará a definir la estrategia para enfrentar a Suiza, que viene de eliminar a Colombia por penales tras igualar sin goles durante los 120 minutos. El DT aprovechará las prácticas para despejar las dudas en la formación y ajustar el plan de juego con el objetivo de mantener vivo el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022.