El campeón del mundo con la Selección Argentina que aceleró un proceso y se va del país

Para Armani no es un club más. Durante sus siete temporadas previas entre 2010 y 2017 (antes del llamado de Marcelo Gallardo), forjó una idolatría absoluta gracias a sus descollantes actuaciones. Sus estadísticas en Atlético Nacional hablan por sí solas y justifican la emoción de los hinchas por su regreso: atajó en 232 partidos, logró 100 vallas invictas y levantó 13 títulos, incluyendo la Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.