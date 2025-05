Xabi Alonso asumió en el Real Madrid: "Quiero que este equipo emocione a la gente"

Sucede nada menos que a Carlo Ancelotti, técnico legendario que dejó el club con más de 15 títulos repartidos en dos etapas. En ese sentido, Alonso no ocultó su admiración y agradecimiento: “Tomo el relevo de un entrenador que me marcó, un gran maestro. Sin él, probablemente no estaría hoy aquí. Espero estar a la altura y llevar al club donde merece”.

Su presentación fue tan medida como apasionada: “Es un día muy especial, que llevaré marcado para siempre. Esta es mi casa. Estuve unos años fuera, pero el vínculo con el Madrid nunca se rompió. Gracias por la confianza. Siento que el madridismo tiene ilusión por esta nueva etapa, y eso me motiva aún más”, comentó, con tono firme y emocionado.

La temporada pasada dejó un sabor amargo en el madridismo: el equipo quedó eliminado prematuramente en octavos de final de la Champions League y vio cómo el Barcelona celebraba un nuevo título de Liga. Con ese contexto de fondo, Alonso no esquivó la responsabilidad y aseguró que su objetivo es devolverle al equipo la grandeza que exige su historia.

xabi alonso 2.jpg

“Tenemos un plantel fantástico. Hay razones para creer que podemos lograr cosas grandes. Venimos con energía, ilusión y ambición. Queremos conseguir logros que estén a la altura del Real Madrid, con un fútbol que encienda a los hinchas”, remarcó.

Alonso arranca así su ciclo más desafiante. Su breve pero impactante experiencia como DT en tierras bávaras lo catapultó a uno de los puestos más exigentes del mundo. Ahora, tendrá la misión de liderar un nuevo proyecto que no solo sume títulos, sino que también recupere una identidad que enamore al Bernabéu.