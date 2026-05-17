A semanas del Mundial 2026, impulsan una ley para limitar el valor de reventa de entradas
A pesar de la cercanía de la Copa del Mundo, la iniciativa contempla excepciones específicas para los grandes torneos deportivos internacionales: todos los detalles.
California avanza con un proyecto de ley que busca modificar el mercado de reventa de entradas para espectáculos y eventos masivos. El proyecto de ley AB 1720, denominado California Fans First Act, busca poner un tope del 10% sobre el valor original de los tickets para combatir la especulación y los sobreprecios en espectáculos.
De esta manera, se avanza en el tratamiento de una normativa clave que promete modificar las reglas del mercado. La propuesta legislativa apunta directamente contra las plataformas digitales y los sistemas automatizados (bots) que elevan los precios de manera exorbitante, perjudicando el acceso de los consumidores a los canales oficiales.
Qué propone la ley AB 1720
El proyecto, presentado por el asambleísta Matt Haney, establece que los tickets revendidos no podrán superar en más de un 10% el valor nominal original. Los impulsores de la medida señalaron que se han registrado casos donde entradas de menos de 80 dólares llegaron a comercializarse por encima de los 1.000 dólares en sitios no oficiales.
“Hoy, los revendedores profesionales y los bots compran entradas en segundos y las comercializan con márgenes de ganancia exorbitantes. Este proyecto de ley pone fin a ese sistema”, afirmó Haney en un comunicado defensivo del sector de los consumidores.
¿La ley afectará al Mundial 2026?
A pesar del impacto que generará en el mercado del entretenimiento a semanas de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, la Copa Mundial de la FIFA queda expresamente fuera de esta regulación.
El texto legislativo incorpora excepciones específicas para:
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La Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos.
Competencias de selecciones nacionales y atletas internacionales.
Deportes profesionales y abonos de temporada.
Competencias universitarias o amateurs avaladas por asociaciones nacionales.
De esta manera, la reventa para el Mundial de fútbol no estará alcanzada por el límite del 10%.
La California Fans First Act fue diseñada principalmente para el sector cultural y de entretenimiento del estado. Por ende, afectará de manera directa a conciertos, festivales musicales, obras de teatro y espectáculos de comedia, permitiendo la reventa entre particulares solo si se respeta el margen autorizado.
Para garantizar el cumplimiento, la iniciativa prevé severas multas económicas por cada ticket en infracción:
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Primera infracción: Hasta 1.000 dólares por entrada.
Reincidencia: 2.500 dólares por entrada.
Prácticas reiteradas y deliberadas: Hasta 5.000 dólares por boleto, sumado a la posibilidad de que los fiscales estatales decomisen las ganancias ilegales.
El proyecto, presentado originalmente el 5 de febrero, continúa su camino legislativo dentro de la Asamblea de California y deberá ser evaluado por el Comité de Asignaciones antes de una eventual votación definitiva.
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