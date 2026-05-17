A semanas del Mundial 2026, impulsan una ley para limitar el valor de reventa de entradas

El texto legislativo incorpora excepciones específicas para:

La Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos.

Competencias de selecciones nacionales y atletas internacionales.

Deportes profesionales y abonos de temporada.

Competencias universitarias o amateurs avaladas por asociaciones nacionales.

De esta manera, la reventa para el Mundial de fútbol no estará alcanzada por el límite del 10%.

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La California Fans First Act fue diseñada principalmente para el sector cultural y de entretenimiento del estado. Por ende, afectará de manera directa a conciertos, festivales musicales, obras de teatro y espectáculos de comedia, permitiendo la reventa entre particulares solo si se respeta el margen autorizado.

Para garantizar el cumplimiento, la iniciativa prevé severas multas económicas por cada ticket en infracción:

Primera infracción: Hasta 1.000 dólares por entrada.

Reincidencia: 2.500 dólares por entrada.

Prácticas reiteradas y deliberadas: Hasta 5.000 dólares por boleto, sumado a la posibilidad de que los fiscales estatales decomisen las ganancias ilegales.

El proyecto, presentado originalmente el 5 de febrero, continúa su camino legislativo dentro de la Asamblea de California y deberá ser evaluado por el Comité de Asignaciones antes de una eventual votación definitiva.