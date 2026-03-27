Ya están a la venta las entradas para Selección Argentina vs. Zambia: la más barata cuesta $25.000
La Selección Argentina jugará en la Bombonera nuevamente y los hinchas ya pueden comprar sus tickets: precios, cómo adquirirlos y todos los detalles.
La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, volverá a presentarse en el país y este viernes se confirmó una noticia esperada por los hinchas: ya están disponibles las entradas para el amistoso frente a Selección de Zambia.
El encuentro se disputará en La Bombonera el próximo martes 31 de marzo y forma parte de una doble fecha de compromisos internacionales. Se trata de una nueva oportunidad para ver en acción al equipo campeón del mundo ante su público, en un estadio que promete estar colmado.
La venta de entradas se realiza de manera online a través de la plataforma oficial que utiliza la AFA en este tipo de eventos. Como viene ocurriendo en los últimos partidos, el expendio se organiza por etapas, con prioridad inicial para determinados usuarios y una posterior apertura al público general, lo que suele generar una alta demanda en cuestión de minutos.
En cuanto a los precios, uno de los puntos más destacados es que las entradas populares tienen un valor inicial de $25.000, posicionándose como la opción más económica para los hinchas. Por su parte, las plateas arrancan desde aproximadamente $50.000 y pueden escalar considerablemente según la ubicación dentro del estadio, especialmente en sectores preferenciales.
Este esquema de valores marca una diferencia respecto a presentaciones anteriores de la Selección en el país, donde los precios habían sido sensiblemente más elevados, lo que convierte a este amistoso en una alternativa más accesible dentro del contexto actual. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, una vez realizada la compra, los espectadores deberán cumplir con el canje presencial de las entradas en los puntos habilitados, un requisito obligatorio para poder ingresar al estadio el día del partido.
Con un rival de menor peso en la previa, pero con el atractivo intacto de ver a los campeones del mundo, se espera que las localidades —sobre todo las más económicas— se agoten rápidamente, en un nuevo capítulo del fervor que genera la Selección cada vez que juega en suelo argentino.
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