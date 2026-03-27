Ya están a la venta las entradas para Selección Argentina vs. Zambia: la más barata cuesta $25.000

Este esquema de valores marca una diferencia respecto a presentaciones anteriores de la Selección en el país, donde los precios habían sido sensiblemente más elevados, lo que convierte a este amistoso en una alternativa más accesible dentro del contexto actual. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, una vez realizada la compra, los espectadores deberán cumplir con el canje presencial de las entradas en los puntos habilitados, un requisito obligatorio para poder ingresar al estadio el día del partido.