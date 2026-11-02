"Yamal no es un apellido": la inesperada revelación del padre de la joya del Barcelona
Mounir Nasraoui hizo una aclaración durante una transmisión en vivo y explicó por qué el futbolista del Barcelona es conocido mundialmente como Yamal.
Lamine Yamal es uno de los futbolistas más reconocidos del planeta y su nombre ya es una marca dentro del fútbol internacional. Sin embargo, su padre, Mounir Nasraoui, sorprendió a los seguidores del Barcelona al revelar un detalle poco conocido sobre la identidad del joven delantero: Yamal no es su apellido.
La aclaración llegó durante una transmisión en directo en las redes sociales, mientras su hijo disfrutaba de otra jornada destacada con el conjunto catalán, que goleó 6-1 al Deportivo Alavés por LaLiga de España.
¿Cuál es el verdadero apellido de Lamine Yamal?
En medio de la transmisión, Nasraoui decidió despejar las dudas sobre el nombre con el que se conoce al futbolista y explicó que sus apellidos son otros. "Quiero deciros algo que todo el mundo sepa: Lamine Yamal es un nombre. Yamal no es un apellido, señores. Sus apellidos son Nasraoui Ebana. Para que lo sepáis y no os confundáis", expresó.
De esta manera, el padre del delantero dejó en claro que el apellido familiar del jugador es Nasraoui Ebana, aunque su identificación deportiva sea diferente. También explicó por qué suele llamarlo de esa manera: "Por eso su padre le dice 'Lamine Yamal', para bien o para mal".
La explicación de Mounir Nasraoui que sorprendió a los hinchas
La revelación rápidamente se difundió entre los seguidores del Barcelona y los fanáticos del fútbol internacional, acostumbrados a identificar al juvenil simplemente como Lamine Yamal. La actividad de Nasraoui en las redes sociales volvió a ponerlo en el centro de la escena.
No fue la única publicación que compartió durante la jornada, ya que también lanzó un mensaje de confianza sobre el futuro de su hijo. "No llegaréis a la cima mientras Lamine Yamal esté en el campo", escribió en otro video.
Mientras tanto, el atacante continúa consolidándose como una de las principales figuras del Barcelona y de la Selección de España. Su nombre futbolístico ya es reconocido en todo el mundo, aunque su padre se encargó de aclarar cuál es su verdadera identidad familiar.
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