"Yamal no es un apellido": la inesperada revelación del padre de la joya del Barcelona

No fue la única publicación que compartió durante la jornada, ya que también lanzó un mensaje de confianza sobre el futuro de su hijo. "No llegaréis a la cima mientras Lamine Yamal esté en el campo", escribió en otro video.

Mientras tanto, el atacante continúa consolidándose como una de las principales figuras del Barcelona y de la Selección de España. Su nombre futbolístico ya es reconocido en todo el mundo, aunque su padre se encargó de aclarar cuál es su verdadera identidad familiar.