El mensaje de River a Lionel Messi por el amistoso ante Inter Miami en el Monumental
Messi estará en el Monumental, en un partido que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del verano de 2027.
La presentación oficial del amistoso entre Lionel Messi y River Plate y el Inter Miami generó una inmediata repercusión en el fútbol argentino y mundial, y el club de Núñez publicó un mensaje especialmente dirigido a Lionel Messi.
A través de su cuenta internacional en la red social X, el Millonario compartió imágenes del 10 durante sus actuaciones con la Selección Argentina en el Monumental y acompañó la publicación con una frase breve pero significativa: “No puedo esperar a verte de nuevo, Leo”.
El mensaje fue rápidamente replicado por miles de usuarios y alimentó la expectativa de los aficionados por un acontecimiento poco habitual: ver al rosarino disputar un partido de clubes en suelo argentino.
El partido fue presentado bajo el lema “Un encuentro Monumental” y aparece como uno de los platos fuertes de la pretemporada que realizarán ambos equipos antes del comienzo de sus respectivas competencias oficiales. Para River será una oportunidad de medir fuerzas ante un rival de repercusión global, mientras que para Inter Miami representará una escala de enorme impacto mediático en Sudamérica.
Más allá de la presencia de Messi, el amistoso promete reunir una constelación de figuras. Según lo informado por los organizadores, el conjunto estadounidense podría contar con nombres como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.
En tanto, el equipo argentino tendría en cancha a campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Ángel Correa.
La expectativa también está vinculada al simbolismo del escenario. El Monumental fue durante años una de las grandes casas de la Selección y escenario de algunas de las noches más recordadas de Messi con la camiseta albiceleste. Su regreso, ahora defendiendo los colores de Inter Miami, añade un componente emocional que trasciende lo deportivo.
Por el momento, River e Inter Miami adelantaron que en los próximos días se anunciarán los horarios, el esquema de venta de entradas y los valores de las localidades, y todo indica que la demanda será extraordinaria para un encuentro que reunirá a una de las máximas figuras de la historia del fútbol con uno de los estadios más emblemáticos del continente.
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