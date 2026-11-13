El mensaje de River a Lionel Messi por el amistoso ante Inter Miami en el Monumental

En tanto, el equipo argentino tendría en cancha a campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Ángel Correa.

La expectativa también está vinculada al simbolismo del escenario. El Monumental fue durante años una de las grandes casas de la Selección y escenario de algunas de las noches más recordadas de Messi con la camiseta albiceleste. Su regreso, ahora defendiendo los colores de Inter Miami, añade un componente emocional que trasciende lo deportivo.

Por el momento, River e Inter Miami adelantaron que en los próximos días se anunciarán los horarios, el esquema de venta de entradas y los valores de las localidades, y todo indica que la demanda será extraordinaria para un encuentro que reunirá a una de las máximas figuras de la historia del fútbol con uno de los estadios más emblemáticos del continente.