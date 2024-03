Quién es Jung Euihyeon, el jugador de Yupanqui que se viralizó por su frase sobre Iniesta

De Gyeonggi a Lugano

Jung Euihyeon -apellido y nombre- nació en julio de 2003 en la ciudad Goyang, provincia de Gyeonggi, ubicada al norte de Corea del Sur. Sus primeros pasos en el fútbol los dio de muy chico, llevando la pelota al parque y practicando con su padre. Más adelante, se perfeccionó en un club de barrio Shinbuk donde durante nueve años aprendió sobre técnicas, tácticas y entrenó con amigos, algo que -destaca- fue uno de los mejores recuerdos que guarda de su infancia. Para cuando tenía 15 años llegó el gran cambio: la escuela en la que estudiaba no tenía nivel secundario y Jung quería continuar con su carrera de futbolista. Fue entonces conoció a su representante y aceptó venir a jugar, nada más ni nada menos, que al otro lado del mundo.

Euihyeon dejó a su familia y a su perrita Bany en Corea del Sur, arribó a Argentina en 2019 y desde entonces comenzó el atareado camino que atraviesan los futbolistas en el fútbol local. Con el cambio de país vinieron también otras renovaciones: “Cuando llegué no tenía nombre en español. Mi nombre real es muy difícil para pronunciar y me recomendaron que tuviera otro”, recuerda sobre sus primeros pasos en territorio argentino. Fue entonces cuando un profesor de fútbol, en un santiamén, decidió que se llamara “Federico”.

euihyeon jung

Además de los casi 19 mil kilómetros de distancia, varias son las barreras que separan a Argentina de Corea del Sur, comenzando por el idioma, algo que con esfuerzo y perseverancia Jung Euihyeon supo superar: “No sabía nada de español, solo palabras básicas como ‘hola’, ‘manzana’, y cómo se pronunciaba abecedario”, cuenta entre risas el futbolista. Entre otras cosas, recuerda sus primeras impresiones: "Me sorprendió mucho el clima. En Corea hay mucho polvo, pero acá, justamente, son los buenos aires”. También le resultaba algo extraña la forma de saludarnos con un beso en la mejilla y el horario de la cena. “¡Acá se cena muy tarde!”, insiste entre risas, algo que hoy en día tolera con tal de comer un asado o milanesas, sus comidas favoritas.

Una vez en el país fue fichado en Deportivo Español y al año siguiente pasó a Atlanta. Sin embargo, a los pocos meses la pandemia le puso un paréntesis a su carrera en Buenos Aires y a fines de 2020 regresó a Corea. “Allá entrenábamos con barbijo, pero extrañaba a mis amigos de Argentina, los entrenamientos y el asado”, recuerda.

Euihyeon Jung - yupanqui

Para 2022 retomó su estadía en Buenos Aires y continuó su carrera en La Catedral, un club de Hurlingham; luego pasó por Argentinos de Quilmes y finalmente, a último momento, arribó a Yupanqui.

“Estaba buscando equipo. Llegué el último día de pruebas, tuve mucha suerte y quedé. Los jugadores ya estaban en la pretemporada y me sumé al plantel cuando volvieron”, cuenta Euihyeon, mientras viste con orgullo la camiseta que lleva su nombre en hangul, el alfabeto español, así como los sponsors unipersonales, algo que marca un antes y un después en el fútbol argentino.

euihyeon jung

¿Y si te llama Scaloni?

Sus días transcurrían entre entrenamientos, partidos, charlas con los chicos de la pensión y algunas distracciones, hasta que acaparó la atención de todos los que participamos de su presentación con su frase “yo juego como Iniesta”. “Me arrepentí un poco jajaja estaba pensando en él y respondí eso porque me lo preguntaron de golpe”, reconoce ahora sin dejar de lado su gusto por el español: “Es un gran jugador, una leyenda, a veces miro sus partidos para aprender de él”.

A nivel nacional, además de Lionel Messi, admira mucho a Ángel Di María “porque tiene mucha técnica y usa mucho la zurda”. Y es que Euihyeon supo desarrollar sus habilidades como delantero hasta convertirse en volante: “Jugaba de 9 pero mi representante me recomendó que cambiara al medio. Probé y me fue bien. Soy derecho, pero puedo jugar con la zurda también. Tengo buenas habilidades y control de la pelota, soy bueno haciendo toques y pases”, destaca sin titubear el actual 5 de Yupanqui que venera a sus compatriotas Lee Kang-in, jugador del PSG, Hwang Hee-chan, delantero del Wolverhampton Wanderers F. C. (los Wolves) de la Premier League y el centrocampista Hwang In-beom.

"¿Y si te llama Scaloni?”, la pregunta descoloca un poco a Jung Euihyeon, que en años futuros deberá cumplir con el Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur al no haber renunciado a su nacionalidad. Su respuesta, totalmente respetable, habla justamente del amor por su país natal, una virtud que se destaca: “Sueño con ganar un torneo en Asia. Creo que es muy difícil sobrevivir en la Selección Argentina, por esto de la intensidad que comentaba antes. Mi nacionalidad es coreana por lo que sin dudas jugaría para mi país”.

Para apaciguar los corazones argentos, reconoce que la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia la vivió como un hincha más de la Albiceleste: “Argentina iba ganando 3 a 2, metió el gol Kylian Mbappé y después los salvó el Dibu (Martínez). Grité muchísimo con esa atajada, vi el partido con los chicos de la pensión, teníamos una camiseta de la Selección y fue muy divertido. Sin dudas, el mejor partido que vi en mi vida”, cierra Jung.

euihyeon jung