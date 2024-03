El refuerzo de Yupanqui que causa furor: es coreano y dice jugar como Iniesta

“Estoy muy contento de estar en este club, de tener la oportunidad, me gusta mucho Yupanqui, siento que es el mejor club en el que estuve. Hay buenos amigos, buenos directores técnicos, buena gente, me encanta todo”, pronunció Jung al presentarse por primera vez.

La timidez del joven futbolista, quien tras su llegada a Argentina optó por que su nombre en español sea "Federico Jung", se fue escurriendo con el paso de los minutos: “Voy a dar todo lo mejor de mí y quiero desarrollar mi juego en este club”, expresó. Sin embargo, la sorpresa llegaría cuando, tras ser consultado con qué tipo de jugador se sentía identificado, reveló: “Juego como Andrés Iniesta”, y causó furor en la sala. “Quiero jugar como Andrés Iniesta”, se retractó, generando más risas y una ovación de aplausos.

Euihyeon Jung - yupanqui Jung Euihyeon fue presentado como refuerzo de Yupanqui | Foto: @clubyupanquioficial

El coreano, que tiene como ídolo a su compatriota Park Ji Sung, exjugador del Manchester United, reveló que cuando era más chico jugaba como delantero y no se limitó al expresar admiración por Lionel Messi. Incluso, admitió que previo a su llegada a Argentina conocía a los equipos de River y Boca y miraba partidos de la Copa Libertadores cuando se transmitían en Corea del Sur.

Jung Euihyeon en Yupanqui marca un antes y después en el fútbol

Las declaraciones de Jung Euihyeon al compararse con Iniesta se volvieron virales en las redes sociales, pero la presentación del jugador llamó la atención por marcar un antes y un después en la historia del fútbol argentino. El volante tendrá la posibilidad de llevar una camiseta diferente a la del resto de sus compañeros de Yupanqui, creada especialmente para él y con sponsors unipersonales: Café Seúl y Gangham Express, dos empresas del rubro coreano.

Tal como se mostró en la presentación, la camiseta exclusiva de Jung tendrá dos versiones: una solo con los dos sponsors coreanos y otra con esos a los que se le sumarán los auspiciantes regulares de Yupanqui, pero escritos en Hangul - el alfabeto coreano-. Además, el nombre del jugador y escudo del club también figurarán en coreano.

Euihyeon Jung - yupanqui

Dante Majori, presidente de Yupanqui, destacó la novedosa idea y la incorporación de jugadores extranjeros en el fútbol argentino: “Es una noche muy especial, una alegría enorme. La idea es tender un puente para unir culturas y pueblos. Siempre pregonamos el encuentro de la comunidad. Acá no hay distinciones de raza, políticas ni de credo ni ideológicas. Somos todos iguales”.

Euihyeon Jung - yupanqui

“Hace unas semanas recibí esta idea y me encantó. Lo primero que me pregunté es si AFA nos iba a permitir hacerlo. Nos juntamos un viernes a la noche en el club y eso me convenció. Es un club de barrio, familiar, con muchas anécdotas. La cultura coreana hoy tiene otro lugar, antes no existía esta popularidad, ahora vemos florecer restaurantes, series en las plataformas y el k.pop. Es un caldo de cultivo para que esta acción tenga otro vuelo”, expresó por su parte Gabriel Pressello, gestor cultural y dueño de Café Seúl, quien hace varios años que trabaja vinculado a la cultura coreana.

Con todos los ojos puestos en “el nuevo Iniesta”, Yupanqui rompe así con la lógica del fútbol y va por más, poniendo en la delantera un intercambio cultural y deportivo que marca antecedentes y estrecha aún más las relaciones entre Corea del Sur y Argentina.

Euihyeon Jung - yupanqui Jung Euihyeon tendrá una camiseta con sponsor unipersonal |Foto: @cafeseul_