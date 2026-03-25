Derrumbe en Parque Patricios: piden imputar a la constructora
Los abogados querellantes solicitaron imputar a los responsables de COSUD y el Banco Hipotecario tras el grave derrumbe en Parque Patricios.
Tras una nueva evaluación del caso, los abogados querellantes Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin solicitaron a la Justicia imputar formalmente a las autoridades de la empresa COSUD y del Banco Hipotecario por el delito de estrago culposo, a raíz del grave derrumbe ocurrido en Parque Patricios durante marzo.
El pedido de imputación contra COSUD y el Banco Hipotecario
De acuerdo a la información aportada a la causa, que se encuentra a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici, los querellantes sostienen que ya están reunidos los elementos probatorios necesarios para avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
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El principal objetivo de esta presentación judicial es responsabilizar penalmente a las máximas autoridades a cargo de la construcción de la torre afectada, así como también a los directivos de la entidad bancaria que estuvo a cargo de la administración del fideicomiso del proyecto inmobiliario.
Nueva evacuación en Parque Patricios y la respuesta de la empresa
En las últimas horas, la tensión volvió a escalar en la zona cuando trascendió que los vecinos de la torre A (sector 2 de EBA) debieron realizar una nueva evacuación preventiva. El operativo se desencadenó tras el alerta generada por una ventana estructural que apareció doblada. Ante la denuncia vecinal, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires realizó una inspección técnica en conjunto con la constructora.
A través de un comunicado oficial para calmar los ánimos, COSUD aclaró que el desperfecto que exhiben las fotografías de los vecinos "no tiene vinculación alguna con el derrumbe de un sector del subsuelo del 3 de marzo". Además, la empresa remarcó enfáticamente que la ventana afectada "corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra".
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