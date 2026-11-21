El incidente se produjo cuando el oriundo de Pilar salía a pista y se encontró con el monoplaza de Williams conducido por el español, que le cerró el paso de manera imprevista y lo dejó sin espacio contra la pared del trazado urbano de Nevada. Tras hacer un gesto de reprobación con su mano derecha, Colapinto abrió la comunicación con su box sin filtros: