Riesgo país: el índice que mide el banco J.P. Morgan superó este viernes los 1.000 puntos básicos para ubicarse en torno a las 1.038 unidades (tras cerrar en 931 en la rueda previa), alcanzando su valor más alto en lo que va de 2026 y marcando una fuerte reversión respecto del piso de 402 puntos registrado en julio.

Dólar blue: trepó un 1,54% y se ubica en $1.645 para la compra y $1.665 para la venta.

Dólar Oficial: avanzó un 0,65% hasta los $1.545 para la compra y $1.595 para la venta (en Ualá cotiza a $1.578 y $1.612, respectivamente).