Ladero de Luis Caputo avala feriado cambiario y feriado bancario en medio de alza del riesgo país y dólar blue
El Banco Central de Santiago Bausili, estrecho aliado del ministro de Economía, Luis Caputo mantiene el cese de operaciones para este lunes 23.
En medio de una jornada marcada por la tensión cambiaria y el salto del riesgo país por encima de las 1.000 unidades, el Banco Central—conducido por Santiago Bausili, aliado del ministro de Economía, Luis Caputo — mantiene firme el feriado bancario y feriado cambiario para este lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.
Por qué habrá feriado bancario y cambiario este lunes 23 de noviembre
De acuerdo con el cronograma oficial difundido por la autoridad monetaria mediante la Comunicación "C" 101352 (emitida el 30 de diciembre de 2025) y sus posteriores actualizaciones, las entidades financieras y cambiarias de todo el país no abrirán sus puertas ni operarán en el mercado mayorista durante el próximo lunes:
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Alcance de la medida: no habrá atención presencial en sucursales bancarias ni liquidación de operaciones bursátiles y cambiarias oficiales, retomándose la actividad habitual recién el martes 24 de noviembre.
Operaciones habilitadas: durante el feriado bancario se mantendrán operativos los canales electrónicos (home banking y billeteras virtuales), el uso de tarjetas de débito y crédito, y la extracción de efectivo en cajeros automáticos o comercios adheridos.
Próximos cierres del año: según el calendario oficial del BCRA, tras el 23 de noviembre restarán otros tres días sin actividad financiera en 2026: el lunes 7 de diciembre (día no laborable con fines turísticos), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).
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A cuánto cotizan el dólar blue, los financieros y el riesgo país
La pausa operativa de tres días llega en un momento de marcada volatilidad en la plaza local, con avances generalizados en todas las cotizaciones paralelas y bursátiles:
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Riesgo país: el índice que mide el banco J.P. Morgan superó este viernes los 1.000 puntos básicos para ubicarse en torno a las 1.038 unidades (tras cerrar en 931 en la rueda previa), alcanzando su valor más alto en lo que va de 2026 y marcando una fuerte reversión respecto del piso de 402 puntos registrado en julio.
Dólar blue: trepó un 1,54% y se ubica en $1.645 para la compra y $1.665 para la venta.
Dólar Oficial: avanzó un 0,65% hasta los $1.545 para la compra y $1.595 para la venta (en Ualá cotiza a $1.578 y $1.612, respectivamente).
Dólares financieros y tarjeta: el Dólar MEP subió un 2,25% ($1.668,60 compra / $1.670,50 venta), el Contado con Liquidación (CCL) escaló un 2,06% ($1.775,60 / $1.776,40), el Dólar Digital (USDC) avanzó un 2,39% ($1.766,53 / $1.777,31) y el Dólar Tarjeta se posicionó en $2.073,50.
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