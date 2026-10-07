A cuánto va a estar el dólar en 2027, según los principales analistas del mercado

A partir de esos valores, el mercado espera una depreciación mensual de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre, 2,2% en diciembre, 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo. Es decir, un ritmo de ajuste gradual, pero sin una corrección brusca en el tramo final del año.

Según el mismo REM, el dólar superaría a la inflación esperada en octubre, cuando el IPC sería de 1,6%; noviembre, con 1,6%; diciembre, con 1,8%; enero, con 1,7%; y marzo, con 1,8%. En febrero, en cambio, ambas variables avanzarían al mismo ritmo, con una suba de 1,7%.

PBI a la baja

Las consultoras y entidades financieras que participan del REM, además, volvieron a ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026. Según el informe difundido este martes por el Central, el mercado espera ahora un avance del 1,5% del PBI para este año, 0,6 puntos menos que en el relevamiento previo. El Top 10 de analistas también corrigió sus cálculos y proyecta un crecimiento aún menor: 1,2%, un recorte de 1 punto porcentual.

El ajuste refleja un deterioro en la actividad económica durante el tercer trimestre. Según el REM, “el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído 1,0% en el Trim. III-26”, una caída más profunda que la estimada un mes atrás. La contracción se atribuye a la caída del consumo, la desaceleración industrial y la menor dinámica de la inversión.

Los datos publicados por el REM fueron recopilados entre el 28 y el 30 de septiembre, en una encuesta realizada a 44 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras argentinas.