A cuánto va a estar el dólar en 2027, según los principales analistas del mercado
Las consultoras y entidades financieras consultadas por el Banco Central esperan una alta presión cambiaria para el año próximo, con un dólar que superaría los $2.000.
Como ya se informó, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este martes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a septiembre, donde además de ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento para este año, las consultoras y entidades financieras prevén una fuerte suba del dólar estadounidense para 2027.
Según el informe, la mediana de las estimaciones para fines de 2026 bajó a $1.614, unos $15,3 menos que en el REM previo, pero al mismo tiempo los consultados elevaron con fuerza la proyección para los próximos 12 meses.
En efecto, mientras la proyección hacia diciembre implica una suba de apenas 6,2% frente al tipo de cambio actual, estiman un dólar hasta $1.945 para dentro de un año, lo que implica una suba esperada cercana al 29%, por encima de la inflación prevista por el Gobierno para ese período.
Las previsiones oficiales en el proyecto del Presupuesto 2027 enviado al Congreso estiman que el dólar mayorista cerraría este año en $1.423 y llegaría a $1.847,60 hacia fines de 2027, pero el REM proyecta para finales del año próximo un dólar en $2.009, suponiendo un escenario de mayor presión cambiaria.
De acuerdo a las expectativas de mercado publicadas por la entidad conducida por Santiago Bausili, el sendero esperado para el dólar oficial quedó en $1.545 en octubre, $1.580 en noviembre, $1.614 en diciembre, $1.644 en enero, $1.672 en febrero y $1.704 en marzo.
A partir de esos valores, el mercado espera una depreciación mensual de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre, 2,2% en diciembre, 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo. Es decir, un ritmo de ajuste gradual, pero sin una corrección brusca en el tramo final del año.
Según el mismo REM, el dólar superaría a la inflación esperada en octubre, cuando el IPC sería de 1,6%; noviembre, con 1,6%; diciembre, con 1,8%; enero, con 1,7%; y marzo, con 1,8%. En febrero, en cambio, ambas variables avanzarían al mismo ritmo, con una suba de 1,7%.
PBI a la baja
Las consultoras y entidades financieras que participan del REM, además, volvieron a ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026. Según el informe difundido este martes por el Central, el mercado espera ahora un avance del 1,5% del PBI para este año, 0,6 puntos menos que en el relevamiento previo. El Top 10 de analistas también corrigió sus cálculos y proyecta un crecimiento aún menor: 1,2%, un recorte de 1 punto porcentual.
El ajuste refleja un deterioro en la actividad económica durante el tercer trimestre. Según el REM, “el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído 1,0% en el Trim. III-26”, una caída más profunda que la estimada un mes atrás. La contracción se atribuye a la caída del consumo, la desaceleración industrial y la menor dinámica de la inversión.
Los datos publicados por el REM fueron recopilados entre el 28 y el 30 de septiembre, en una encuesta realizada a 44 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras argentinas.
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