Bariloche: vendió 108 hectáreas de un terreno sin pagar 480 mil dólares del fideicomiso
El hombre imputado por defraudación por haber vendido, transferido y constituido hipotecas pese a las restricciones establecidas en un contrato de fideicomiso.
Un hombre fue imputado por defraudación por haber vendido, transferido y constituido hipotecas sobre un terreno de 108 hectáreas ubicado en Bariloche, pese a las restricciones establecidas en un contrato de fideicomiso. Entre las condiciones, habría omitido completar el pago de 480.000 dólares.
Según informó el Ministerio Público de Río Negro, las operaciones habrían perjudicado los derechos de quienes habían aportado la tierra para el desarrollo del proyecto inmobiliario “Laderas del Carbón”.
Durante la audiencia que se realizó ayer por la mañana, Guillermo Lista, fiscal a cargo del caso, sostuvo que el hombre imputado recibió el terreno para llevar adelante ese el emprendimiento con la condición de no vender partes de la tierra hasta completar el pago de una cuota de 480.000 dólares.
Sin embargo, la imputación sostiene que, sin haber cancelado esa gruesa suma de dinero, el hombre habría transferido el terreno a su nombre y luego a distintas sociedades que administraba, además de realizar ventas y constituir hipotecas a favor de terceros.
Para la Justicia, estas maniobras habrían afectado la posibilidad de los vendedores de recuperar el bien en las condiciones pactadas.
Qué expusieron la fiscalía y la querella
Para sostener la imputación, el fiscal Lista mencionó contratos, escrituras públicas, informes de dominio, documentación municipal y societaria, cartas documento, comunicaciones entre las partes y entrevistas. Explicó que esos elementos permiten reconstruir las transferencias y respaldan que la cuota no había sido abonada en su totalidad.
Por su parte, la querella acompañó el pedido de apertura de la investigación, así como también el plazo solicitado. Sostuvo que "el acusado conocía las limitaciones que regían sobre el inmueble y que el contrato exigía el pago completo de la cuota para habilitar las ventas".
La defensa y la palabra del imputado
Por el contrario, la defensa particular del acusado cuestionó la interpretación de las condiciones de pago. En ese sentido, indicó que impulsará pericias contables y, eventualmente, caligráficas sobre los instrumentos y comprobantes aportados.
Durante la audiencia, el imputado pudo realizar una breve declaración en la cual se mostró en desacuerdo con lo expuesto por la fiscalía y la querella.
Luego de las exposiciones, el juez de Garantías Víctor Gangarrossa formuló los cargos por el delito de defraudación por disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos por parte del titular fiduciario, en calidad de autor. Además, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso que el acusado mantenga el domicilio informado y comparezca a todas las audiencias a las que sea convocado.
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