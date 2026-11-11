Bariloche: vendió 108 hectáreas de un terreno sin pagar 480 mil dólares del fideicomiso

Qué expusieron la fiscalía y la querella

Para sostener la imputación, el fiscal Lista mencionó contratos, escrituras públicas, informes de dominio, documentación municipal y societaria, cartas documento, comunicaciones entre las partes y entrevistas. Explicó que esos elementos permiten reconstruir las transferencias y respaldan que la cuota no había sido abonada en su totalidad.

Poder Judicial de Río Negro

Por su parte, la querella acompañó el pedido de apertura de la investigación, así como también el plazo solicitado. Sostuvo que "el acusado conocía las limitaciones que regían sobre el inmueble y que el contrato exigía el pago completo de la cuota para habilitar las ventas".

La defensa y la palabra del imputado

Por el contrario, la defensa particular del acusado cuestionó la interpretación de las condiciones de pago. En ese sentido, indicó que impulsará pericias contables y, eventualmente, caligráficas sobre los instrumentos y comprobantes aportados.

Durante la audiencia, el imputado pudo realizar una breve declaración en la cual se mostró en desacuerdo con lo expuesto por la fiscalía y la querella.

Luego de las exposiciones, el juez de Garantías Víctor Gangarrossa formuló los cargos por el delito de defraudación por disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos por parte del titular fiduciario, en calidad de autor. Además, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso que el acusado mantenga el domicilio informado y comparezca a todas las audiencias a las que sea convocado.