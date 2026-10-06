Consultoras relevadas por el Banco Central volvieron a recortar el crecimiento del PBI

En cuanto al tipo de cambio nominal, también se mantiene dentro de un corredor acotado: la mediana de las proyecciones ubica al dólar mayorista en $1.614 para diciembre, lo que implica una suba interanual del 11,5%.

Además, el mercado espera un superávit comercial para este año de US$25.701 millones, impulsado por exportaciones de US$101.200 millones y menores importaciones, proyectadas en US$75.499 millones.

En el frente laboral, la tasa de desocupación prevista para el cuarto trimestre asciende a 7,7%, apenas por encima del relevamiento anterior, lo que confirma un mercado de trabajo estable pero sin señales claras de mejora.