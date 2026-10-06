Consultoras relevadas por el Banco Central volvieron a recortar el crecimiento del PBI
Ello se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado este martes por la entidad, producto de factores como caída del consumo y de la dinámica de inversiones.
Las consultoras y entidades financieras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), volvieron a ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026.
Según el informe correspondiente a septiembre y difundido este martes, el mercado espera ahora un avance del 1,5% del PBI para este año, 0,6 puntos menos que en el relevamiento previo. El Top 10 de analistas también corrigió sus cálculos y proyecta un crecimiento aún menor: 1,2%, un recorte de 1 punto porcentual.
El ajuste refleja un deterioro en la actividad económica durante el tercer trimestre. Según el REM, “el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído 1,0% en el Trim. III-26”, una caída más profunda que la estimada un mes atrás. La contracción se atribuye a la caída del consumo, la desaceleración industrial y la menor dinámica de la inversión.
Inflación, dólar, exportaciones y desocupación
En materia de precios, las consultoras estiman una inflación de 1,9% para septiembre y una variación interanual del 30% hacia diciembre. El IPC núcleo sigue una trayectoria similar, con una proyección de 28% anual.
La estabilidad inflacionaria es uno de los pocos elementos que el mercado observa con cierta previsibilidad, aunque los analistas advierten que la desaceleración de precios convive con señales de debilidad en la actividad.
En cuanto al tipo de cambio nominal, también se mantiene dentro de un corredor acotado: la mediana de las proyecciones ubica al dólar mayorista en $1.614 para diciembre, lo que implica una suba interanual del 11,5%.
Además, el mercado espera un superávit comercial para este año de US$25.701 millones, impulsado por exportaciones de US$101.200 millones y menores importaciones, proyectadas en US$75.499 millones.
En el frente laboral, la tasa de desocupación prevista para el cuarto trimestre asciende a 7,7%, apenas por encima del relevamiento anterior, lo que confirma un mercado de trabajo estable pero sin señales claras de mejora.
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